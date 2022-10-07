美掐中喉嚨 量子領域是新戰場

美中在新興尖端技術領域的競爭日趨激烈，消息人士披露，拜登 政府最快將於本周公布新一輪對中國技術出口限制措施，將包括高端存儲芯片（晶片）和最尖端芯片製造設備，涉及超級量子計算機的技術，也是美方正在討論的目標。有學者認為，美國的強硬政策，將對中方科技企業造成重大打擊。

據自由亞洲電台報導，旅美資深芯片工程師李文澄認為，美國此舉無疑將會重創中國科技企業。他表示，量子領域不同於芯片，其技術核心更注重前期發展，雖然中國在量子領域做出了一些成果，仍未獲得突破性進展。中國早在十年前就投資數億元資金發展量子通訊，但最終結果卻不了了之。

報導指出，李文澄表示：「美國這種限制，是間接地降低了中國在這一領域自由競爭的能力。」他認為，不同於民主體制，中國可以傾盡舉國之力發展科技，但最終能否取得成果仍有待觀察。

據美國多家媒體獲得的信息，美國政府還正考慮將更多中國科技公司列入主管技術出口的商務部 實體名單中，以此進一步實施對中國的高科技出口管控。

消息人士指出，拜登政府即將宣布的措施可能擴大對已有中方個別公司的技術限制，從而使其適用於整個行業。

今年8月9日，美國總統拜登簽署了「2022年芯片和科技法」。該法案指導美國政府撥款近3000億美元，以增強自身的芯片研發和生產能力，抵禦中國在這一領域趕超美國的風險。

華爾街 日報還披露，美國目前正在通過外交渠道爭取與日本、南韓和歐洲國家採取聯合出口管制行動，而這些國家幾乎壟斷了所有最先進芯片生產和銷售所需的關鍵設備及軟件，此舉將會重創中國的芯片產業。

在美國華盛頓的民間機構「信息與戰略研究所」所長李恆青指出，美國必須聯合盟國採取共同行動，才能阻止中國企業鑽監管漏洞。李恆青表示，隨著拜登政府的查缺補漏，可以預測到，中國芯片製造廠商獲取國際先進技術和設備的機會會越來越少。

截至目前，白宮和負責技術出口許可的美國商務部，尚未就上述可能的對中技術限制措施做出回應。