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美公布第二批中企黑名單 大疆、華大基因、中建上榜

中國新聞組／北京7日電
美國防部公布第二批中企黑名單，大疆創新名列其中。圖為大疆創新展示「經緯三百」（Matrice 300）偵察無人機。(Getty Images資料照片)
美國防部公布第二批中企黑名單，大疆創新名列其中。圖為大疆創新展示「經緯三百」（Matrice 300）偵察無人機。(Getty Images資料照片)

美國國防部5日再公布中國企業黑名單，包括無人機龍頭大疆創新、華大基因、中國建築集團等13家中國公司。這是美方公布的第二波中企黑名單，首波包括知名的華為，列入的原因都是被認為和中國人民解放軍有所關聯，藉此反制中國政府採取的「軍民融合」策略。

綜合南華早報、法廣網報導，今年稍早美國國防部公布第一批黑名單共33個中國企業與組織單位，當時就傳出黑名單後續「尚未核實」的部分，據稱是高科技製造業、雷射元件、藥品以及政府研究實驗室。

美國國防部5日將大疆公司以及其他十幾家高科技公司列入其認為與解放軍有關的中國公司名單，此舉是為美國商務部頒發限制美國與這些公司的商業交易（包括投資）掃清了道路， 這是在之前公布初始黑名單之後的又一舉措。該名單是去年的美國「國防授權法」所要求的，該法案是指導美國部隊資金的年度必須通過的立法。

據了解，被美國國防部列入黑名單的基本上都是中國首屈一指的、影響力超強的高科技企業或大專院校。

五角大樓最初的名單包括華為公司，該公司已經被美國商務部列入禁止收購美國技術公司的名單，也被稱為實體名單，以及其他數十家公司。第二批黑名單還包括中國最大的基因學公司華大基因，以及基礎設施項目巨頭中國建築集團。

大疆創新總部位於深圳，並在美國、德國、荷蘭、日本、澳洲以及北京和香港設有辦公室。截至2020年10月，大疆在全球民用與事業用無人機市場占有率超過80%，在全球商用無人機企業中排名第一。

華大基因成立於1999年，總部也在深圳。該公司通過基因檢測、質譜檢測、生物信息分析等多組學大數據技術手段，為醫療機構、科研機構、社會衛生組織等提供研究服務和精準醫學檢測綜合解決方案。華大基因在2016年的自然指數排名中，位列亞太地區生命科學產業機構第一名。

中建集團則是中國一家主要從事房屋建築、國際工程外包、房地產開發、基礎建設及設計勘察業務的特大型國營企業，也是世界最大的投資建設集團和工程承包商。

第二批中企被美國國防部列入黑名單之後，目前還不清楚美國商務部是否或如何對這些企業作出進一步的限制或制裁措施。

世界最大的生物技術公司中國華大基因被指與中國軍方之間存在密切的合作關係。（取材自...
世界最大的生物技術公司中國華大基因被指與中國軍方之間存在密切的合作關係。（取材自微博)

國防部 檢測 商務部

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