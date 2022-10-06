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中專家：解放軍轟炸機疑遭日自衛隊戰機「亮肚皮」挑釁

記者陳言喬／即時報導
央視「追光」特別節目播出轟6K轟炸機編隊飛行時，遭遇某外軍機的挑釁。（央視截圖）
央視「追光」特別節目播出轟6K轟炸機編隊飛行時，遭遇某外軍機的挑釁。（央視截圖）

央視特別節目「追光」披露解放軍空軍轟6K轟炸機編隊遭遇「外軍」戰機編隊亮出空對空飛彈挑釁。中國軍事專家研判，有可能遭遇了日本自衛隊的戰機。

中國軍視4日播出「追光」─強國必須強軍特別節目，當中有一幕報導轟6K轟炸機編隊曾遭遇外機「亮肚皮」（展示掛載的空對空飛彈）挑釁。飛行員廖江兵稱，當時「外機一個編隊走了，另一個編隊又來了」，陷入膠著。解放軍空軍飛行員一點不退，「掛著彈，跟他們對峙了兩個多小時」，最終將外機驅離

央視並未說明這外軍機是哪國軍機，騰訊新聞引述軍事類的微信公眾號「絕對君視」稱，結合之前解放軍空軍官方曾發佈過的消息，以及其他公開報導來看，還是可以推測出一些細節。

首先，事發空域在西太平洋的可能性比較大，在南海或者台灣周邊的可能性偏小。因為解放軍岸基戰鬥機的作戰半徑可以覆蓋南海和台灣周邊空域，能夠對轟-6K轟炸機進行長時間護航，不會容許外機編隊「一個接一個」地靠近編隊，更不會讓其還能伴飛幾個小時那麼長時間。而在西太平洋，解放軍戰機雖然在空中加油機的支持下，已經能實現繞寶島東面的巡航，但畢竟是最近才獲得的能力。而且如果是距離第一島鏈更遠的空域，目前仍然是以轟-6K編隊在沒有護航的情況下去得更多。

其次，「外軍機」是日本自衛隊戰機的可能性最大，是美軍戰機的可能性次之，是台灣戰機的可能性最小。在此前的中國官媒報導中，不止一次出現過日本自衛隊F-15J戰機對解放軍空軍進行挑釁，比如向解放軍戰機發射熱焰彈等。如果上面說的轟-6K轟炸機編隊是出第一島鏈，到西太平洋執行遠航任務，那麼來搞事的外軍機來自日本自衛隊的可能性就更大。

再次，解放軍飛行員說的是轟-6K「掛著彈」，跟對方對峙了很久後將其驅離。但其實這裡更多靠的是飛行員的技術、意志和寸步不讓的勇氣，而不是飛機自帶的武器。因為轟-6K一般掛載的會是長劍-20巡航導彈、鷹擊-12超音速反艦導彈、KD-63空對地導彈，這些不是對地就是反艦，並不能用來空戰，所以也沒法對前來挑釁的外機形成威懾。

轟6K轟炸機飛行員廖江兵述說遭遇某外軍機「亮肚皮」的挑釁經過。（央視截圖）
轟6K轟炸機飛行員廖江兵述說遭遇某外軍機「亮肚皮」的挑釁經過。（央視截圖）

解放軍 日本 驅離

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