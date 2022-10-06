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首鋼資助實驗室 倫敦大學將關閉

中國新聞組／北京6日電
英國新商務大臣莫格。（取材自自由亞洲電台）
英國新商務大臣莫格。（取材自自由亞洲電台）

美國之音中文網引述英國「泰晤士報」報導，中國國有企業首鋼集團與倫敦帝國學院合辦聯合實驗室，研究輕鋼系統及車用防撞系統，但在英國當前視中國為國家安全問題的背景下，實驗室將逐步關閉。

報導說，首鋼集團與倫敦帝國學院合辦了一所聯合實驗室，用於研究輕鋼系統及車用防撞系統。首鋼於2018至2021年之間提供50萬至100萬英鎊（約56.85萬至113.7萬美元）的研究資金，其中去年提供約20萬鎊（約22.74萬美元）。

一名消息人士向泰晤士報透露，實驗室明年底前將逐步關閉。據報導，該實驗室可能涉及軍民兩用技術的研究，成員近期與首鋼技術研究院發表了一篇關於製造高強度鎂鋼新方法的論文，有關研究在倫敦進行。

首鋼旗下的首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司的網頁列明，其中一項產品為「軍工用鋼」。

另據美國之音報導，英國新商務大臣莫格延續前任做法，上任約一個月兩次運用權力，引用一條在本年初生效的法例，以國家安全考慮為由，為中資企業收購英國電力公司或電力項目施加限制。

莫格在9月29日引用「國家安全與投資法」，對英國西北電力公司的收購案施加兩項限制，限制該公司把敏感資料轉移給中國收購方「紅石」，並限制中國收購方任命企業特定員工 。

莫格還在9月14日介入中國國企「中國華能集團」的子公司在英國的電池儲能工程，又名「石山項目」。該子公司計畫全面收購項目的發展權，英國商務部就表示，莫格認為這宗收購有國家安全風險，因此施加兩項條件，包括要求中國收購方在委任項目營運方時，必須經過英國政府批准，並限制項目營運方向中國收購方分享敏感資料。

英國 投資 商務部

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