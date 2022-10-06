馬斯克想改造推特 靈感傳來自微信

微信群為群體交流溝通提供了極大的便利，但與此同時微信群所引發的案件糾紛也日益增多。示意圖。路透

「馬斯克 的萬能應用程式『X』聽起來很像中國的微信 。」彭博社當地時間4日以此為題，報導馬斯克收購推特 事件，文中並提到中國「微信」。如果他最終擁有這項平台，將採取何種改造手法，引發了新的爭論。

馬斯克4日推文表示，收購推特是「加速創造X，一個無所不能的應用程式」，他並未提供進一步的細節。環球網引述彭博社報導稱，市場猜測馬斯克所說的「萬能應用程式」，聽起來很像是中國的「超級應用程式」微信。

報導稱，馬斯克一直在思考如何讓推特變得更有用，也曾暗示他想讓其變得更像是微信和TikTok（抖音國際版），即單獨使用這些智能手機應用程式，就能實現從通訊到叫車等一系列動作。

馬斯克曾對微信等中國手機應用程式大加讚賞。今年5月，馬斯克表示，「如果你在中國，基本可以生活在微信裡，它什麽都能做到，這真是一個很好的應用程式。」馬斯克稱，他認為這樣的應用程式是非常有用的，它沒有垃圾信息，你可以發表評論，可以發布視頻。重要的是，內容創造者可以獲得收入分成。

據美國多家媒體此前報導，當地時間10月4日，在馬斯克計畫以此前協議原價，即每股54.20美元的價格收購推特公司後，推特當天股價飆升15%，並在飆升後停牌。

由騰訊經營的傳訊軟體微信是全球最大的超級應用程式，用戶超過10億。用戶可用這個軟體向朋友發送訊息、辦理手機銀行業務、掃描條碼在線上或店內付款、玩遊戲、發布影音、線上購物、叫車等等。

微信最大的功能之一是微信支付。這是一項支付功能，用戶可以在商店中掃描條碼後由手機付款，也可以透過聊天功能向朋友匯款。微信支付也可用於線上購物。