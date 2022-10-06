我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭智囊愛女被炸死 紐時：美方相信出自烏克蘭之手

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

馬斯克想改造推特 靈感傳來自微信

中國新聞組／北京6日電
微信群為群體交流溝通提供了極大的便利，但與此同時微信群所引發的案件糾紛也日益增多。示意圖。路透
微信群為群體交流溝通提供了極大的便利，但與此同時微信群所引發的案件糾紛也日益增多。示意圖。路透

馬斯克的萬能應用程式『X』聽起來很像中國的微信。」彭博社當地時間4日以此為題，報導馬斯克收購推特事件，文中並提到中國「微信」。如果他最終擁有這項平台，將採取何種改造手法，引發了新的爭論。

馬斯克4日推文表示，收購推特是「加速創造X，一個無所不能的應用程式」，他並未提供進一步的細節。環球網引述彭博社報導稱，市場猜測馬斯克所說的「萬能應用程式」，聽起來很像是中國的「超級應用程式」微信。

報導稱，馬斯克一直在思考如何讓推特變得更有用，也曾暗示他想讓其變得更像是微信和TikTok（抖音國際版），即單獨使用這些智能手機應用程式，就能實現從通訊到叫車等一系列動作。

馬斯克曾對微信等中國手機應用程式大加讚賞。今年5月，馬斯克表示，「如果你在中國，基本可以生活在微信裡，它什麽都能做到，這真是一個很好的應用程式。」馬斯克稱，他認為這樣的應用程式是非常有用的，它沒有垃圾信息，你可以發表評論，可以發布視頻。重要的是，內容創造者可以獲得收入分成。

據美國多家媒體此前報導，當地時間10月4日，在馬斯克計畫以此前協議原價，即每股54.20美元的價格收購推特公司後，推特當天股價飆升15%，並在飆升後停牌。

由騰訊經營的傳訊軟體微信是全球最大的超級應用程式，用戶超過10億。用戶可用這個軟體向朋友發送訊息、辦理手機銀行業務、掃描條碼在線上或店內付款、玩遊戲、發布影音、線上購物、叫車等等。

微信最大的功能之一是微信支付。這是一項支付功能，用戶可以在商店中掃描條碼後由手機付款，也可以透過聊天功能向朋友匯款。微信支付也可用於線上購物。

微信 馬斯克 推特

上一則

防疫「殺雞用牛刀」? 雲南西雙版納封城 大白持槍對遊客

延伸閱讀

馬斯克和推特訴訟 最快今達協議 為完成收購鋪路

馬斯克和推特訴訟 最快今達協議 為完成收購鋪路
特斯拉、SpaceX、推特…馬斯克忙翻 還在和證監會纏鬥

特斯拉、SpaceX、推特…馬斯克忙翻 還在和證監會纏鬥
馬斯克買下推特下一步？裁員、清假帳號、變西方版微信

馬斯克買下推特下一步？裁員、清假帳號、變西方版微信
馬斯克回心轉意要買推特後還能反悔嗎？四QA看懂

馬斯克回心轉意要買推特後還能反悔嗎？四QA看懂

熱門新聞

劉強東。（取材自微博）

原來是誤會 明州案和解...劉強東向妻子道歉 感謝寬容

2022-10-02 08:53
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
周大福門店。（取材自魔都囡）

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

2022-09-30 09:00
有網友近日曬出中國著名物理學家楊振寧百歲生日宴的一段影片。（取材自鳳凰網）

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

2022-10-01 08:59
小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
中國前國家主席江澤民和夫人王冶坪。圖／取自新浪微博

20大前夕 96歲江澤民慶生照曝光

2022-10-03 16:18

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法
學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」