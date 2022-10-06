首超美元 人民幣躍俄羅斯交易量最大外幣

人民幣成為莫斯科交易所交易的頭號貨幣。（俄羅斯衛星通訊社）

俄烏衝突爆發已半年多，俄羅斯 由於遭受西方金融制裁，國內金融局勢發生巨大變化。本來在俄羅斯交易量最大的貨幣 一直是美元和歐元，但人民幣異軍突起，在莫斯科交易所的單日交易量先是超過歐元，現在又反超美元，成為單日交易量最大的外幣。

據俄羅斯商業諮詢網站援引莫斯科交易所數據，本月3日，莫斯科交易所共完成T+1人民幣／盧布交易6萬4900筆，交易金額703億盧布（約11.57億美元）。同日，美元／盧布成交2萬9500筆，交易額682億盧布（約11.23億美元）。這也是人民幣交易額在莫斯科交易所首次超越美元。

10月4日人民幣在莫斯科交易所受歡迎的地位仍未改變，截至收盤時，人民幣／盧布的交易額為639億盧布（4萬6000筆交易），美元／盧布交易額為594億盧布（2萬1500筆交易），盧布／歐元的交易額僅為473億盧布（1萬8500筆交易）。

據財聯社報導，俄羅斯最大的交易所（莫斯科交易所）在9月28日就已發布預測稱，明年人民幣／盧布的交易量將超過美元／盧布。

人民幣在俄羅斯受到歡迎，是多方面因素造成的。今年2月，美國與歐盟、英國和加拿大發表共同聲明，宣布禁止俄羅斯幾家主要銀行使用環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）國際結算系統，讓俄羅斯無法使用美元和歐元進行一些貿易。

分析指出，很多國家為繼續跟俄羅斯做生意，要麼互相使用本幣交易，要麼就是用協力廠商的貨幣進行交易，由於中國的國際信譽以及經濟實力，人民幣自然就成為了首選。

俄羅斯有意識地「去美元化」，並尋找其他替代貨幣。據俄羅斯消息報網站9月23日報導，SWIFT發布的8月統計數據顯示，俄羅斯的人民幣離岸支付規模位列全球第三，排在香港和英國之後。

與此同時，中國作為俄羅斯最重要的交易夥伴，俄羅斯自然非常歡迎人民幣。今年9月7日，俄羅斯總統普亭 在東方經濟論壇上表示，俄天然氣工業股份公司和中方決定以1：1比例的盧布和人民幣結算天然氣費用。俄羅斯此前還被曝擬購買價值700億美元的人民幣等「友好國家」貨幣，以遏制盧布貶值。普亭曾表示，正在研究以金磚國家貨幣為基礎的國際支付體系。

上海政法大學歐亞研究所所長李欣日前表示，俄羅斯不僅在與中國不斷增長的貿易中增加人民幣的使用，而且還開始使用人民幣來解決與其他國家和地區的貿易，例如印度。據報導，印度最大的水泥生產商UltraTech Cement此前就以人民幣支付了俄羅斯生產商SUEK的一批煤炭。

分析指出，中俄現在已經開始更多地使用本幣進行貿易，一個是全球第二大經濟體，一個是全球最大的能源產出國，足以引發連鎖反應。