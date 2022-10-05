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戰狼華春瑩再出擊 秀出13張各國紙幣上中國造的建築

記者陳言喬／即時報導
巴基斯坦5盧比紙幣上的瓜達爾港，是中國承建。（取材自華春瑩推特)
巴基斯坦5盧比紙幣上的瓜達爾港，是中國承建。（取材自華春瑩推特)

中國外交戰狼華春瑩5日在其推特發了13張照片，這13張照片是世界各國的紙幣，紙幣上的圖案是中國為多國建造的著名建築，包括卡達紙幣上的盧賽爾體育場，就是下個月卡達舉辦2022年世界杯足球賽的主場地。

華春瑩上周才在其推特發出12張新舊對比的照片，說明中國這些年來取得的政治軍事經濟科技等成就，其中一張百年前李鴻章代表清廷與八國聯軍談判時的屈辱照令人印象深刻。

5日晚華春瑩又在其推特推出13張新圖片，並寫下「共同建設一個更美好的世界—中國兌現了這一承諾」，稱中國通過其在全世界的朋友和夥伴們所發行的紙幣記錄了下來。

這13張包括巴基斯坦、科威特、卡達、斯里蘭卡、泰國、阿爾及利亞、馬拉威等國的紙幣上都有該國的著名建築，包括港口、大橋、大壩、煤電站、通信衛星、大清真寺、大學、圖書館、體育場等，均為中國所承建。

其中卡達10里亞爾紙幣上的盧賽爾體育場即是由中國鐵建國際集團承建，上個月啟用，它是卡達即將在下個月舉辦的2022年世界杯足球賽的主體育場，可容納8萬名觀眾，屆時將在此體育場舉行開幕式、閉幕式以及揭幕賽、決賽等10場賽事。

據介紹，盧賽爾體育場是卡達地標性的體育建築和世界杯未來的遺產，它是世界上同類型索網體系中跨度最大、懸挑距離最大的索網屋面單體建築，2016年年底開工，2021年2月屋面主體結構完工。

在華春瑩連發13張圖後，有網友留言說，「我向這些傑作致以尊敬」，也有網友自問自答諷刺「某國」：美國政府在阿富汗或伊拉克建造了多少所大學？答案是零。

卡達10里亞爾紙幣上的盧賽爾體育場，是中國承建。（取材自華春瑩推特)
卡達10里亞爾紙幣上的盧賽爾體育場，是中國承建。（取材自華春瑩推特)
科威特5第納爾紙幣上的中央銀行總部大樓，由中國承建。（取材自華春瑩推特)
科威特5第納爾紙幣上的中央銀行總部大樓，由中國承建。（取材自華春瑩推特)

華春瑩 推特 足球

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