北溪管線損壞 全球搶LNG船 中國接單紀錄史上最好

中企造LNG船今年創下接單紀錄，圖為中國首座沿海LNG船舶加注站已於去年底啟用，該加注站位於海南省澄邁縣中海油馬村碼頭。(新華社)

俄羅斯向歐洲輸送天然氣 的「北溪1號、2號」管線損壞，讓橫跨大西洋的天然氣運輸量激增。在市場急缺LNG（液化天然氣）船的狀況下，中國造船業躍上舞台。全球今年111艘LNG船訂單中，南韓 拿到83艘，搶到28艘訂單的中國廠商也創下了歷史最好接單紀錄。

華商韜略報導，2020年，歐盟27國的能源對外依存度為57.5%，原油、天然氣、煤炭等均需進口。其中，天然氣的占比已達到25%。北溪1、2號的中斷，把美國的天然氣推上了歐洲能源版圖，橫跨大西洋的天然氣運輸船需求也大幅拉升。

截至2022年6月底，全球共計696艘LNG船，其中約80%船為項目船，無法在短期內從事即期市場運輸。

「未來兩個月內，大西洋海域中已沒有一艘LNG船可供租用。」船舶經紀公司Poten&Partners商業情報主管傑森·費爾（Jason Feer）表示，即便加錢，市場上恐怕仍是一船難求。

舊船不夠用，只好把希望寄託於建新船上。在LNG船領域，南韓起步於90年代，是這領域的「頭號玩家」，但中國造船業與南韓的差距正在快速縮小。

2022年1至8月，全球111艘LNG船訂單中，南韓廠商拿到了其中的83艘，大宇造船、三星重工、現代重工其訂單基本已經排到了2026年下半年。

111艘LNG船訂單中，搶下剩餘28艘訂單的，正是中國廠商，這一次，中國廠商也創下歷史最好接單紀錄。

2008年，中國船舶集團旗下的滬東中華造船集團，首次打破南韓等國家的壟斷，建造交付了中國第一艘大型LNG船。而在2018年，中國廠商一單LNG船訂單都沒有接到。但是，到了2021年，中國在全球新建LNG船的市占率就達到10%，如今更是快速擴大到25%。

目前，除了滬東中華這家龍頭外，今年3月，江南造船也接到了阿布扎比國家石油 公司的兩艘17.5萬方LNG運輸船訂單，成為第二家進入大型LNG船建造市場的中國船企。次月，大船重工也接到訂單。

報導說，LNG船的平均交付期長達30-50個月，價格也與其系統技術參數掛鉤。在一船難求的情況下，一艘常規17.4萬立方米艙容的二沖程運輸船，價格曾一度從1.8億美金漲到2.3億美金。