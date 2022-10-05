俄轉向中尋供應商 涉工業設備、化工原料、零部件和半導體等領域

俄羅斯轉向中國尋找供應商。 （新華社）

據莫斯科共青團員報報導，俄羅斯 亞洲工業家與企業家聯盟主席維塔利．曼克維奇表示，俄方已啟動尋找中國供應商計畫，主要涉及工業設備、化工原料、零部件和半導體產品等領域，以代替西方供應商等。

參考消息網報導，該聯盟計畫在中國和其他亞洲國家尋求供應商，參與的企業將從商品購買、運輸和清關方面獲得幫助，而合作銀行將為支付提供保障，除物色供應商外，該計畫還幫助俄企安排物流。

曼克維奇還說，這項計畫有助於中國企業快速成功打入俄羅斯市場。他說，中國公司現在在汽車 運輸、特種設備、食品工業、餐飲、酒店、服裝、菸酒和化妝品等領域都將大有可為。

據中國海關總署數據，2022年1至8月，中俄貿易額年增31.4％，達到1172億美元。其中，中國對俄羅斯出口442億美元，年增8.5％；中國自俄羅斯進口729億美元，年增50.7％。兩國雙邊貿易的很大一部分是能源商品。

雖然面臨西方制裁，但俄羅斯和中國持續深化合作，希望可以在2024年之前將雙邊貿易額提高至2000億美元。

而在今年的2月，中俄領導人在北京冬奧 會時會晤後重新制定中俄年貿易額的增長目標，在2000億美元的基礎上再增加500億美元，中俄貿易額新目標達到每年2500億美元。

據瞭解，中國和俄羅斯在2021年的貿易額就已經增長了35.8％，高達1468.87億美元，創下中俄貿易的歷史紀錄。

今年4月，俄羅斯官方發言人曾表示，俄羅斯的貿易重心正在繼續向歐亞大陸轉移，主要是面向中國。

分析人士指出，中陸已經連續十年成為俄羅斯最大的交易夥伴，俄羅斯選擇擴大經貿合作，不僅能夠減少其自身受到西方國家限制的影響，更能深化中俄雙邊關係。