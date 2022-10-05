俄轉向中尋供應商 涉工業設備、化工原料、零部件和半導體等領域
據莫斯科共青團員報報導，俄羅斯亞洲工業家與企業家聯盟主席維塔利．曼克維奇表示，俄方已啟動尋找中國供應商計畫，主要涉及工業設備、化工原料、零部件和半導體產品等領域，以代替西方供應商等。
參考消息網報導，該聯盟計畫在中國和其他亞洲國家尋求供應商，參與的企業將從商品購買、運輸和清關方面獲得幫助，而合作銀行將為支付提供保障，除物色供應商外，該計畫還幫助俄企安排物流。
曼克維奇還說，這項計畫有助於中國企業快速成功打入俄羅斯市場。他說，中國公司現在在汽車運輸、特種設備、食品工業、餐飲、酒店、服裝、菸酒和化妝品等領域都將大有可為。
據中國海關總署數據，2022年1至8月，中俄貿易額年增31.4％，達到1172億美元。其中，中國對俄羅斯出口442億美元，年增8.5％；中國自俄羅斯進口729億美元，年增50.7％。兩國雙邊貿易的很大一部分是能源商品。
雖然面臨西方制裁，但俄羅斯和中國持續深化合作，希望可以在2024年之前將雙邊貿易額提高至2000億美元。
而在今年的2月，中俄領導人在北京冬奧會時會晤後重新制定中俄年貿易額的增長目標，在2000億美元的基礎上再增加500億美元，中俄貿易額新目標達到每年2500億美元。
據瞭解，中國和俄羅斯在2021年的貿易額就已經增長了35.8％，高達1468.87億美元，創下中俄貿易的歷史紀錄。
今年4月，俄羅斯官方發言人曾表示，俄羅斯的貿易重心正在繼續向歐亞大陸轉移，主要是面向中國。
分析人士指出，中陸已經連續十年成為俄羅斯最大的交易夥伴，俄羅斯選擇擴大經貿合作，不僅能夠減少其自身受到西方國家限制的影響，更能深化中俄雙邊關係。
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