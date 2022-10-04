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「有炸彈」伊朗航班駕駛員求降德里機場被拒 竟一路飛廣州

中國新聞組／北京4日電
伊朗馬漢航空機師離開印度空域，在緬甸空域飛了幾圈，飛機追蹤網站FlightRadar24顯示，W581航班在緬甸上直飛了幾圈，之後進入中國上空，最終在廣東廣州安全降落機場。(取材自推特)
伊朗馬漢航空機師離開印度空域，在緬甸空域飛了幾圈，飛機追蹤網站FlightRadar24顯示，W581航班在緬甸上直飛了幾圈，之後進入中國上空，最終在廣東廣州安全降落機場。(取材自推特)

伊朗馬漢航空公司一架從德黑蘭飛往中國廣州的客機3日在飛經印度領空時，突然接獲伊朗當局的警告，說客機上被放置一枚炸彈，印度緊急起飛戰機伴飛警戒。客機駕駛員求降德里機場未獲同意，印度當局願提供另兩個機場，但是飛行員選擇繼續飛往中國。所幸所謂的炸彈只是虛驚一場，該航班最後平安降落廣州。

來源：youtube

美國之音引述法新社等媒體的報導，伊朗馬漢航空W5081號航班3日從德黑蘭起飛後，像往常一樣飛往此行的目的地廣州。但是飛機在進入印度領空之後，印度當局接獲伊朗政府的通知說，有人可能在飛機上放置了炸彈。

馬漢航空這架直飛廣州的客機是空客(空巴)A340。印度安全機構據報是在當地時間上午9時20分接獲機上可能被人放置炸彈警告，印度空軍立即緊急起飛戰機攔截並與客機伴飛。馬漢航空客機上的飛行員一度要求印度當局允許他在印度首都的德里機場降落，但是新德里空中交通控制中心並未批准這一要求，而是要求客機飛往齋普爾市的機場降落。

新德里空中交通控制中心也給了客機飛行員另一個選擇，就是飛往昌迪加爾市的機場降落。但是印度當局給這架客機機組的兩個選擇都被飛行員拒絕了。他表示，將繼續駕駛該班客機飛往此行原定目的地中國。

根據多家媒體的報導，客機飛行員在與印度空中交通控制中心對話期間，飛機曾在天空盤旋了數圈。飛機最後飛入緬甸的領空，繼續其飛往廣州的旅程。

廣州白雲機場3日晚間發布的最新通報指出，德黑蘭飛往廣州的W5081航班於當天下午5時01分降落在白雲機場。飛機降落後，「相關部門按程序排查未發現異常。今日晚間回程航班將正常執行」。

印度 機場 伊朗

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