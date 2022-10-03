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中製C919客機 德美泰客戶已下訂 奈及利亞也擬引進

中國新聞組／北京4日電
圖為7月18日，在陜西省蒲城縣的C919試飛機。圖為資料照片。 （新華社）
圖為7月18日，在陜西省蒲城縣的C919試飛機。圖為資料照片。 （新華社）

中國中製C919大型客機甫獲頒型號合格證，據路透報導，奈及利亞民航部長西里卡表示，該國計畫在2025年左右將奈及利亞航空的飛機數量規模擴大至30架，考慮購買C919大型客機。但據BBC報導，C919離進軍國際市場還有距離，其中關鍵一步，就是必須取得美國或歐洲的適航認證。 

環球網引述路透稱，作為非洲人口最多的國家，奈及利亞是中國商品的主要進口國家之一，2021年的進口額為230億美元。奈及利亞民航部長西里卡日前在加拿大蒙特利爾出席國際民航組織大會時表示，「我們此前沒有考慮過C919，如果它和其他飛機一樣好，為什麼不呢？」

路透報導，C919這款客機旨在挑戰西方飛機製造業巨頭，與空中巴士和波音在單通道機型上展開競爭。目前尚不清楚C919何時會獲得美國或歐洲的認證，從而打開大多數外國市場的銷售大門，但業內分析人士表示，中國還需要10年，才能真正打破波音和空客的兩強壟斷。

觀察者網報導，多名中國民航領域專家表示，C919客機通過了各項考核檢測，是一款安全環保的機型。此外，向海外出口並非當務之急，國內的廣闊市場已足以讓C919先「大顯身手」一番。

按中國商飛的計畫，首架C919飛機將於2022年底前交付，目前C919共有28家客戶，累計訂單達到815架。中國商飛官網顯示，目前C919的客戶中，以中國居多數，國外僅有3家，分別是德國普仁航空的7架、泰國都市航空7架、美國GECAS公司20架。

 C919大型客機9月29日獲得型號合格證後，空巴公司和波音公司都透過社交媒體發出祝賀。 

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