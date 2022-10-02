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市占7成 卡達世足還沒開踢 義烏商家出貨大戰早已開打

中國新聞組／北京3日電
距離卡達世界杯足球賽還有一個多月時間才開賽，但義烏商家的世界杯產品已經接近收官了。（新華社）
距離卡達世界杯足球賽還有一個多月時間才開賽，但義烏商家的世界杯產品已經接近收官了。（新華社）

距離卡達世界杯足球賽還有一個多月，比賽才開打，但對於中國「小商品之都」義烏的商家們來說，一場出貨大戰已經接近尾聲，現在是忙著處理發貨的階段。從旗幟、足球，到球衣、紀念品，「義烏製造」幾乎占了本屆世界杯周邊商品市場份額的七成。

澎湃新聞報導，在義烏經營體育用品店的吳曉明表示，原本第三季度是小商品出口的淡季，但世界杯相關產品出口，反而變成了旺季，「和去年同期相比，我們訂單增加了70%」。吳曉明也說，世界杯產品我們已經接近收官了，「估計月底前貨都要發完」。

另一位商家陳顯春在義烏從事外貿將近18年，主營世界杯紀念獎杯、紀念章和鑰匙鍊等周邊產品，她說，今年夏天她的訂單量同比增加了近50%，「訂單雖然和疫情之前的水平還有差距，但是相比去年上升幅度還是蠻大的」。陳顯春說，這兩年能來義烏實地看貨的外國商人少了，但海外需求仍然強勁。

為趕及發貨，義烏開通了「世界杯海運專線」，貨品從寧波和上海出發，最快20天直達卡達等地。陳顯春表示，「大部分客戶會選擇線上和我們溝通，產品材質、產品樣式可以通過直播的方式展示給客戶看，雖然我們工作量會增加，但這樣客戶體驗也更好」。

廠商9月22日到浙江義烏國際商貿城三區體育用品區塊採購足球相關商品。（取材自金華...
廠商9月22日到浙江義烏國際商貿城三區體育用品區塊採購足球相關商品。（取材自金華日報）

據義烏體育用品協會估算，從卡達世界杯32強的旗幟到加油鼓勁的喇叭、哨子，從足球到球衣、圍巾，到大力神杯的擺件和抱枕，義烏製造幾乎占到整個世界杯周邊商品市場份額的70%。

除了出貨到卡達，一些足球強國在義烏的採購也增加，據義烏海關統計，今年前8個月，義烏體育用品對巴西出口75.8億元，和去年同期相比增長56.7%；對阿根廷出口13.9億元，增長67.2%；對西班牙出口42.9億元，增長95.8%。

不過，儘管訂單量增多，但受原材料價格上漲等因素影響，商家們的利潤並不如預期樂觀。吳曉明表示，今年原材料價格上漲15%，人工等固定成本也有所上漲，加上需要搶船期發貨，還得支付一筆昂貴的運費，一個足球的利潤被大大壓縮。

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