中企建設柬埔寨首條高速公路 開通試營運

由中國企業投資建設運營的柬埔寨金港高速公路10月1日開通試運營。（取材自中新網）

由中國企業投資 建設運營的柬埔寨金港高速公路日前開通試運營。開通試運營活動在金港高速公路金邊站和西哈努克站同時舉行，金港高速公路也是柬埔寨首條高速公路。

據央視報導，柬埔寨公共工程與運輸部國務秘書伊特布納、西哈努克省省長郭宗仁，以及中企代表等出席當天的活動。據悉，試運營啟動前，已有500多名一線屬地工作人員經過中企培訓及考核後上崗。

金港高速公路由中國路橋工程有限責任公司投資建設並運營，是連接柬埔寨首都金邊至西哈努克港的重要疏港通道，橫跨5個省份，全長187公里，雙向4車道。

來源：柬中时报

金港高速公路10月1日正式開通運營，通車後金邊到西哈努克港車程由5小時縮短至2小時以內，將為兩個經濟中心之間的交通運輸提供極大便利，為柬埔寨當地提供上千個就業 崗位。

柬埔寨國務大臣兼公共工程與運輸大臣孫占托9月21日視察並體驗即將通車的金港高速公路，他高度評價柬中兩國務實合作取得成果，並稱金港高速公路是「一帶一路 」重點專案，對加強中柬友誼、落實「一帶一路」倡議和促進當地經濟發展都具有重要意義。

孫占托透露，柬政府正在籌建國內第二條高速公路，已與中國路橋工程公司簽署金邊市至柴楨省巴域市的高速公路諒解備忘錄。