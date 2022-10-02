我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

中企建設柬埔寨首條高速公路 開通試營運

記者葉文義／綜合報導
由中國企業投資建設運營的柬埔寨金港高速公路10月1日開通試運營。（取材自中新網）
由中國企業投資建設運營的柬埔寨金港高速公路10月1日開通試運營。（取材自中新網）

由中國企業投資建設運營的柬埔寨金港高速公路日前開通試運營。開通試運營活動在金港高速公路金邊站和西哈努克站同時舉行，金港高速公路也是柬埔寨首條高速公路。

據央視報導，柬埔寨公共工程與運輸部國務秘書伊特布納、西哈努克省省長郭宗仁，以及中企代表等出席當天的活動。據悉，試運營啟動前，已有500多名一線屬地工作人員經過中企培訓及考核後上崗。

金港高速公路由中國路橋工程有限責任公司投資建設並運營，是連接柬埔寨首都金邊至西哈努克港的重要疏港通道，橫跨5個省份，全長187公里，雙向4車道。

來源：柬中时报

金港高速公路10月1日正式開通運營，通車後金邊到西哈努克港車程由5小時縮短至2小時以內，將為兩個經濟中心之間的交通運輸提供極大便利，為柬埔寨當地提供上千個就業崗位。

柬埔寨國務大臣兼公共工程與運輸大臣孫占托9月21日視察並體驗即將通車的金港高速公路，他高度評價柬中兩國務實合作取得成果，並稱金港高速公路是「一帶一路」重點專案，對加強中柬友誼、落實「一帶一路」倡議和促進當地經濟發展都具有重要意義。

孫占托透露，柬政府正在籌建國內第二條高速公路，已與中國路橋工程公司簽署金邊市至柴楨省巴域市的高速公路諒解備忘錄。

一帶一路 投資 就業

上一則

見不得人？ 衛生巾在中國 成了不可說的禁忌？

下一則

中製大客機C919領證 習近平：乘載民族夢想

延伸閱讀

101號高速公路 恩西諾段關閉

101號高速公路 恩西諾段關閉
中國黃金周假期發生重大車禍 陝西大巴車翻覆8死21傷

中國黃金周假期發生重大車禍 陝西大巴車翻覆8死21傷
洛杉磯警匪追逐 華人區蒙市對峙

洛杉磯警匪追逐 華人區蒙市對峙
柬埔寨船難死了11名中國人 調查：涉人口販賣

柬埔寨船難死了11名中國人 調查：涉人口販賣

熱門新聞

運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00
董瑤瓊（左）2018年因上傳朝習近平畫像潑墨的影片而被送入精神病院。（圖取自保護衛士網頁safeguarddefenders.com）

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

2022-09-26 13:28
中國海運價格持續下跌，貨櫃航運市場表現疲軟，原本「一箱難求」已變成「一貨難求」。圖為山東青島港。（新華社）

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

2022-09-25 11:50
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
歐洲能源價格飆升，歐洲人瘋搶中製「取暖神器」，圖為熱水袋 。（取材自時代周報）

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

2022-09-28 07:00
周大福門店。（取材自魔都囡）

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

2022-09-30 09:00

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀