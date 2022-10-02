中美女籃大戰／19分+12籃板 中鋒李月汝奪「雙十」數據

李夢穿寫滿隊友名字的T恤。（Getty Images）

效力於WNBA芝加哥 天空隊的中鋒李月汝，在世界杯中美之戰中全場貢獻19分和12個籃板，表現更勝一眾美國球員，成為2013年後首位在世界杯決賽中拿下「雙十」數據的球員。本屆賽事李月汝場均10.1分、7.6籃板佳績，獲國際籃聯入選賽事第2最佳陣容。

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決賽當日，主要得分手李夢仍因病無法出戰。首節美國以18：13領先結束比賽，二節，中國女籃連追6分再次將分差迫近。第三節中國女籃連續失誤陷入「得分荒」，美國連續得分；末節，中國女籃在大比分落後的逆境中仍力拚對手，全力以赴戰至比賽最後一刻。

本場比賽中，李月汝挺身而出貢獻19分和12個籃板，韓旭得到8分和6籃板，她在賽後入選本屆賽事的最佳陣容；武桐桐在第4節拚到受傷離場，得到13分；王思雨貢獻11分和3次助攻。

大公報報導，李月汝父母都非運動員 出身，但卻分別有1米9及1米8的身高。23歲的李月汝亦繼承父母優良血統，身高達2米01，6年前已經入選國家隊，為國出戰亞洲杯、世界杯、亞運會及奧運 ，是內線最重要的一塊拼圖，因她攻守兩端都極具殺傷力，今年中她更踏上WNBA舞台打球，足證實力。

李月汝在本屆賽事表現出色，平均投籃命中率高達60.3%，她在決賽更打出個人最高得分及籃板數據，運用擅長的勾手及背打，投籃命中率高達8成，為中國女籃及個人打出高光時刻。

賽後第一時間，中國籃協和國家女籃向參加本次世界杯集訓但未能來到雪梨的所有國家女籃隊員表示感謝，並由李夢身著寫有她們名字的國家隊T恤和全隊一起合影。