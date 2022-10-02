中國女籃世界杯敗給美國 媒體：銀比金堅 粉絲：太牛了

中美之戰後，中國女籃拿五星旗合影。（歐新社）

中國女籃1日在世界杯決賽中以61：83負於美國，獲得亞軍，時隔28年追平了本項賽事中的歷史最好成績。六年前，這支中國女籃還被外界稱為「史上最差」。歷經換血改造後，此役雖然失敗，但中國媒體紛紛以「銀比金堅」肯定中國姑娘的努力，粉絲更是激情大讚女籃「太牛了」。

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這是中國女籃第二次獲得女籃世界杯（包括其前身世界錦標賽）亞軍，上次是在1994年女籃世錦賽。本屆世界杯中國女籃在小組賽和淘汰賽中總戰績為6勝2負，所有對手中只輸給了實現世界杯4連冠的美國。

新京報報導，2015年亞洲杯，中國女籃決賽慘敗於日本 隊，2016年里約奧運，中國女籃獲得第10名的歷史最差戰績，2017年亞洲杯，球隊半決賽再負日本隊，最終獲得季軍。

世界賽場遠離8強，亞洲賽場無法邁過日本、澳洲 隊，中國女籃迎來陣痛期。直至2017年初，許利民開始執掌教鞭，大力挖掘年輕隊員，球隊徹底進入新老交替階段，中國女籃才開始看到復興的希望。

2018年雅加達亞運會成為中國女籃復興的起點，年輕的女籃姑娘們決賽擊敗日本隊，再次站上了亞洲之巔。隨後不久的2018年女籃世界杯，中國女籃重返前8，獲得第6名。

儘管2019年亞洲杯依舊沒能戰勝日本隊，再次屈居亞軍，但中國女籃主力陣容成長迅速，老中青搭配的人員結構十分理想，中國女籃開始展望世界大賽4強。

去年夏天，跟腱斷裂的主帥許利民坐著輪椅率隊前往東京奧運 會，穿著護靴在場邊指揮比賽，中國女籃打了多場精采的比賽，強勢闖進8強，最終獲得第5名的奧運會歷史第4好成績。

當下的中國女籃，無論是許利民執教時期，還是鄭薇從助教位置升任主帥後，球隊的成長和進步有目共睹。女籃建功後，有媒體以「不允許你還不認識她們」為題，詳細介紹球隊的12朵金花。

新京報分析了女籃新「黃金一代」強項。首先，女籃隊擁有兩名2米以上內線球員：2米07的韓旭和2米01的李月汝，兩人都是99年的，都在WNBA效力。

除了內線優勢，女籃的外線實力同樣不容小覷，27歲的李夢身高達到1米82，出色的腳步和柔和的投籃手感，讓她成為了中國女籃最強攻擊點。