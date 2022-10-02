當選女籃世界杯最佳教練 鄭薇：目標巴黎奧運

中國女籃主帥鄭薇當選最佳教練。（新華社）

中國女籃獲得2022年女籃世界杯亞軍，追平了隊史最佳戰績。國際籃聯官方宣布，中國女籃主帥鄭薇當選本屆女籃世界杯的最佳教練。鄭薇肯定球員付出，她表示，球隊已超額完成參賽目標，同時也制定了下一個目標：進軍巴黎奧運 會。

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新華社報導，鄭薇在賽後發布會上說，這個成績對全隊來說是一個驚喜。本次的參賽目標是超過上屆第6名成績，球員們表現非常棒，把自己的實力發揮得淋漓盡致，超額完成參賽目標。

「但驚喜過後，還是要冷靜下來，找出存在的問題，從比賽中學到更多東西。我們在強壓力下的對抗上做得很不夠，尤其個人進攻上還需要加強，回去一定要總結，希望能在巴黎奧運會實現新的目標。」

「其實我們跟強隊相比，還有很多差距，希望球員們從比賽裡學到更多，腳踏實地向下一個目標去努力。」鄭薇說。

澎湃新聞報導，鄭薇出生於1963年，父母都是籃球運動員 ，1979年鄭薇被選進了武漢部隊女籃，此後鄭薇和鄭海霞便成為了多年隊友、多次入選國家隊。

鄭薇和中國女籃副領隊王芳都是1994年女籃「黃金一代」的成員。在轉換球員身分成教練後，自2009年開始，鄭薇便已經跟隨中國女籃南征北戰，輔佐過孫鳳武、馬赫和許利民三任主帥，堪稱中國女籃的三朝元老。

作為許利民教練團隊中唯一的女性教練，除了長期共事對業務能力知根知底外，許指導非常看重鄭薇給球隊帶來的溫度。在隊裡，她是嚴師，也是知心大姐，是很多姑娘願意說說心裡話的人。

今年5月17日，中國籃協公布了2022年中國女籃集訓名單。其中，女籃正式聘任鄭薇擔任中國女籃主教練。從助理教練到代理主教練、再到主教練，一年時間鄭薇的身分發生三次轉變。

報導指出，今年世界杯資格賽後，中國女籃遭遇了疫情 困擾。在比賽結束後的隔離期，球隊始沒有停止訓練。不管是在國內還是國外，每天都堅持上下午兩練。

隔離期時間看似充裕，但對於鄭薇來說依舊忙碌，鄭薇透露：我們買了樂高，辦了線上瑜伽課，訓練結束後進行一些遊戲活動，盡量調劑大家的生活。