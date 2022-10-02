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迎20大 阻人民幣續貶 傳人行令銀行大拋美元

中國新聞組／北京2日電
路透引述四名知情人士表示，為加大力度阻止人民幣貶值，中國人民銀行日前要求各大國有銀行的香港、紐約、倫敦等海外分行，準備在離岸市場拋售美元。對這項大舉拋售美元的消息，中國人民銀行並未對路透作出回應及置評。（歐新社）
路透引述四名知情人士表示，為加大力度阻止人民幣貶值，中國人民銀行日前要求各大國有銀行的香港、紐約、倫敦等海外分行，準備在離岸市場拋售美元。對這項大舉拋售美元的消息，中國人民銀行並未對路透作出回應及置評。（歐新社）

路透引述四名知情人士表示，為加大力度阻止人民幣貶值，中國人民銀行日前要求各大國有銀行的香港、紐約、倫敦等海外分行，準備在離岸市場拋售美元，出售規模將「相當龐大」。

這項報導提到，今年到目前為止，人民幣兌美元匯率已經下跌11%以上，預料將是1994年中國將人民幣的官方及市場匯率統一後，單一年度最大的跌幅。

報導引述其中一名消息人士指出，這波拋售美元以阻止人民幣持續貶值的規模，將是「相當龐大的」。至於這項匯率干預計畫，主要涉及「使用國家貸款的美元儲備」。而這項措施是在中國官方設定人民幣貶值底線的相關措施後提出的。

中央社報導，這項報導於9月29日披露後，人民幣離岸即期匯率就反彈約200個基點。到北京時間當天下午5時35分的當天最後一筆交易，人民幣離岸即期匯率已回升到1美元兌換7.1849元。

但這些中國大型國有銀行的實際態度，似與官方指令不同。一名消息人士透露，這些大型國有銀行正爭先恐後地在離岸市場採購更多的美元。

面對這項大舉拋售美元的消息，中國人民銀行並未對路透作出回應及置評。

雖然離岸人民幣與在岸機構的匯率同步移動，但其交易量卻占人民幣全球外匯交易量的約70%，而在中國本土的交易量則相形見絀。

消息人士指出，這波拋售美元的總金額尚未確定，因為人民幣的走勢在很大程度上，取決於美元走勢和Fed的貨幣緊縮軌跡。

報導指出，中國人民銀行9月間還推出一些政策措施，目的是要增加作空人民幣的成本。同時，官方為引導和支撐疲軟的人民幣匯率，還指示地方銀行恢復了兩年前放棄使用的人民幣匯率固定中間價機制。

另據澎湃新聞報導，美國聯準會升息，造成人民幣匯率波動，中國知名經濟學家余永定表示，最好執行「善意的忽視」政策，不要輕易干預外匯市場。當前中國經濟最重要的工作還是把經濟增速提上去。

余永定指出，近期人民幣雖然對美元有較大貶值，但由於中國出口狀況良好，人民幣相對大多數貨幣表現良好。目前美元的升值，特別是美元對人民幣的升值是短期現象。他認為，應該盡可能不要干預匯率，更不能設置紅線。因為設置紅線意味著引誘投機者去下注。

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