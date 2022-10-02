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中共建政73年 86國領袖向習致賀 布林肯：盼美中氣候緝毒領域合作

中國新聞組／北京2日電
中國國務院9月30日晚在人民大會堂舉行十一招待會，熱烈慶祝中華人民共和國成立73周年。習近平等黨和國家領導人步入宴會廳。（中新社）
中國國務院9月30日晚在人民大會堂舉行十一招待會，熱烈慶祝中華人民共和國成立73周年。習近平等黨和國家領導人步入宴會廳。（中新社）

中共建政73周年，官媒披露包含拜登、普亭、金正恩等86國領導人向中共總書記習近平致賀電，規模高過建政70年國慶。美國國務卿布林肯也發表聲明，祝賀中國人民未來一年裡和平、幸福；跟去年相比，內容多了一些話，稱歡迎兩國在氣候、禁毒等「利益交匯」領域合作。

10月1日是中華人民共和國成立73周年，多位國家領導人和國際組織紛紛致電或致函中共中央總書記、國家主席習近平，並預祝中共20大勝利召開。

新華社報導先是詳列幾個共黨執政國家，包含北韓、越南、寮國、古巴領導人的致賀內容，再提到俄羅斯、美國以及其他周邊國家跟歐洲、非洲國家。消息並詳列其他致以習近平賀電的國家，根據統計，共為86國。

其中美國總統拜登表示和美國人民一道祝福「全體中國人民享受和平與繁榮」；俄羅斯總統普亭則致上最誠摯友好的祝賀，並預祝中國共產黨第20次全國代表大會順利舉行。金正恩則稱堅定不移支持中國共產黨、政府和人民為捍衛國家主權、維護領土完整、實現統一進行的正義鬥爭。

值得一提的是，2020年、2021年官方媒體都沒有展示相關的消息，2019年中共建政70周年時，新華社披露的外國領導人致習近平賀電，僅有53國，且強調另有「一些國家領導人分別向國務院總理李克強、全國人大常委會委員長栗戰書、全國政協主席汪洋、國家副主席王岐山等發來賀電賀函」。

美國國務院官網9月30日刊登美國國務卿布林肯就中國73周年國慶祝賀聲明。(新華社...
美國國務院官網9月30日刊登美國國務卿布林肯就中國73周年國慶祝賀聲明。(新華社)

美國國務院官網刊登美國國務卿布林肯對中國73周年的祝賀聲明，「值此中華人民共和國第73個國慶日之際，我謹代表美國向中國人民表示祝賀。」布林肯在聲明中還寫道，「我們希望中國人民在未來一年裡和平、幸福。」

相比去年布林肯的賀詞，今年特別提到，「美國正與國際社會合作應對當今世界面臨的巨大問題，我們對與中華人民共和國在衛生、氣候變化、禁毒領域，以及其他我們兩國存在利益交匯的領域展開合作表示歡迎。」

外界認為，布林肯展現友好身段，是為了在11月的G20峰會促成中美元首會面。

另外，太空中也發來祝福，神舟14號航天員在慶祝視頻中表示，「這個月我們即將迎來夢天實驗艙，我們也將在太空見證中國空間站的建成，把祖國的榮耀寫滿太空」。這是中國人首次在太空為新中國慶生。

神舟14號航天員在慶祝視頻中表示，「這個月我們即將迎來夢天實驗艙，我們也將在太空...
神舟14號航天員在慶祝視頻中表示，「這個月我們即將迎來夢天實驗艙，我們也將在太空見證中國空間站的建成，把祖國的榮耀寫滿太空」。這是中國人首次在太空為新中國慶生。（取材自中國航天科技集團官方微博）

布林肯 中共 太空

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