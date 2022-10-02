解放軍東部戰區新司令林向陽亮相 兩度參加大閱兵 顯示習看重他

林向陽（右）曾經出任第31集團軍副軍長，去年9月晉升為上將。（央視畫面截圖）

8月對台實施「圍島」軍演的解放軍 東部戰區，新任司令員首度公開亮相。據中國江蘇網報導，江蘇省暨南京市9月30日舉行各界向雨花台烈士敬獻花籃儀式，解放軍東部戰區司令員林向陽出席。

東部戰區下轄江蘇、上海、浙江、福建、江西、安徽六個省市，戰區機關駐南京。解放軍歷次對台進行軍事威嚇，主要即由東部戰區執行。

今年3月15日，央視新聞在報導解放軍東部戰區召開傳達大陸13屆全國人大5次會議精神大會時，畫面就出現林向陽在主席台就座，但官方一直未正式公布其職務。

公開資料顯示，林向陽出生於1964年10月，福建福清人。北京 青年報稱，林向陽對部隊作風紀律一向嚴格要求。「師機關的一次早操訓練中，部分同志途中溜號，結果他親自在終點點名，責令機關一小時內查明情況，並要求上班後逐個到他辦公室說明情況。」

林向陽曾任解放軍東部戰區陸軍司令員，因此媒體多稱林向陽是「重返」東部戰區。林向陽還有一項特別的經歷，足以顯示中共 中央軍委主席習近平對他的看重：曾兩度參加大閱兵。

2015年9月3日在北京舉行的紀念抗戰勝利70周年閱兵中，林向陽擔任夜襲陽明堡「戰鬥模範連」英模部隊方隊的將軍領隊；2019年10月1日，林向陽擔任中共建政70周年大閱兵陸軍方隊領隊。

東部戰區前司令員、現年65歲的何衛東，則已調任中共中央軍委聯指中心。媒體指出，日前在北京召開的國防和軍隊改革研討會上，透過央視新聞畫面可以看到，何衛東佩戴「中央軍委聯合作戰指揮中心」臂章。

何衛東於2019年底晉升上將軍銜，北京青年報稱，何衛東曾長期在東南沿海地區任職，曾任原南京軍區副參謀長、江蘇省軍區司令員、上海警備區司令員等職。

另，中共中央軍委9月8日晉升王強為上將，接任解放軍北部戰區司令員，原北部戰區司令員李橋銘卸任。顯示中共20大即將召開前，解放軍5大戰區及陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊和武警部隊等軍兵種已基本完成主官換血，各軍兵種新任將領均為「60後」上將。