20大前 中國阻談敏感話題 投行疑被禁涉政治報告

外傳中國證監會要求投行，在20大之前，避免發表含政治敏感內容的研究報告。（新華社）

華爾街 日報近日引述知情人士透露，中國證監會已通知在中國經營的投資銀行，在中共20大 （中國共產黨第20次全國代表大會」召開之前，避免發表政治敏感內容的研究報告。

中共20大將於10月16日在北京開幕，中共權力中樞將進行5年一次的改組，包括選出新一屆中共中央委員，以及中共中央政治局委員和中央政治局常委，是外界觀察中共政壇權力更迭的重要指標。

華爾街日報引述知情人士表示，中國證監會最近已向多家證券公司發出諮詢通知，其中包括高盛集團、摩根大通等大型跨國集團在中國的子公司，一些銀行也在公司內部傳達了證監會的要求。

據知情人士稱，摩根大通亞洲私人銀行部門的研究策略師近日在一次內部電話會議上已被告知，暫時不要對政治敏感話題發表評論。不過中國證監會反駁相關消息，並稱這個消息不真實。

摩根大通私人銀行近期發布的多份研究報告都集中分析中美審計協議，以及中國房地產面臨的挑戰等議題，其中一份研究報告還探討中國的爛尾樓「停貸潮」是否會演變成中國版的「李曼危機」，報告分析各種情況，認為這種結果不太可能發生。

高盛集團近日則針對中國經濟增長發布報告，同時預測中國不可能在中共20大召開後立即放寬防疫措施。

報導稱，過去幾年來，中國證監會曾在重大政治事件發生前向銀行、資產管理公司等發出類似的警告訊息，這種非正式的指示或備忘錄通常是為了防止市場動盪，或在事件發生前出現負面新聞。