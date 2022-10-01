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赴APEC峰會？ 南華早報：習近平口頭確認出席

中國新聞組／北京1日電

11月在泰國曼谷登場的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，據南華早報29日報導，泰國外交部28日說，中國國家主席習近平「口頭確認」參加；但因美國總統拜登似有可能缺席，使預期中的拜習會有變數。

綜合報導指出，泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）28日表示，中國國務委員兼外交部長王毅曾向泰國外交部長董恩（Don Pramudwinai），傳達了習近平「口頭確認」將參加APEC峰會的消息。今年APEC峰會將於11月18至19日在曼谷舉行。

但根據泰國媒體先前報導，拜登（Joe Biden）屆時有可能因為將出席孫女的婚禮而缺席這次APEC峰會；塔尼對此表示，泰國仍在協調拜登出席的相關事項，「我們在盡全力說服所有APEC領導人參加峰會」。

泰媒日前並提到，白宮曾告知泰國駐美國大使館，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）將代表拜登出席APEC峰會。

泰國外交部日前指出，已確認或口頭確認將參加今年APEC峰會的亞太經濟體包括台灣、菲律賓、紐西蘭、新加坡、香港等。

在APEC曼谷峰會前，二十國集團（G20）峰會將於11月15至16日在印尼峇里島舉行。外界預料，拜登與習近平的面對面會談，將可能在G20或APEC峰會期間實現。

先前拜習2人曾於7月底通話，不久美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）便於8月2日訪台，引起美中兩國關係緊張。

綜合報導，拜登已確認將出席G20峰會，並表示如果習近平出席，他一定會與習近平面會。但到目前為止，中國官方並未證實習近平是否將出席G20及APEC峰會。

APEC 泰國 拜登

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