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中：太平洋島國 不應淪為大國博弈「棋子」

中國新聞組／北京1日電

首屆「美國-太平洋島國峰會」9月28日到29日在華盛頓舉行，來自14個太平洋島國的領導人和代表參加了這次峰會，這是太平洋島國第一次集體接到來自華盛頓的邀請。中國外交部回應認為， 太平洋島國不應該成為大國博弈的「棋子」；環球時報社評更指出：「把太平洋島國當『夥伴』，美國是真心的嗎？」

環時社評強調，美方對此進行了高調的宣傳，一再渲染其「里程碑意義」。但輿論卻普遍認為，這是美國為抗衡中國而展開的一次「前所未有的外交努力」，同時一些島國已經對「被迫站隊」感到擔憂。

環球時報報導，中國外交部發言人毛寧主持9月30日的例行記者會，會上媒體提問說：美國總統拜登宣布為太平洋島國提供超過8億美元的資金，並表示美國和世界的安全取決於太平洋國家。媒體詢問中方看法，毛寧表示：「中國注意到美國總統拜登出席了「美國-太平洋島國峰會」，也注意到美國強調要致力於加強在這個地區的存在」。

毛寧強調，中方對於有意願的國家加強同島國的正常交往合作持開放態度，同時我們認為，太平洋島國不應該成為大國博弈的「棋子」，我們希望美方能夠真心實意地為太平洋島國應對氣候變化、實現發展振興提供支持，而不是以「合作」為名搞地緣政治博弈，更不應該把陣營對抗覆制到太平洋島國。

毛寧強調，中國很重視發展與太平洋島國的關係，「但是我們發展同太平洋島國的關係，始終堅持大小國家一律平等、充分尊重島國的主權和意願。我們與島國的合作是公開透明、光明磊落的，不附加政治條件，也不做強加於人的事情，更不針對任何第三方」，她強調，大陸跟島國的合作也是得到了島國真誠歡迎的，經得起時間和歷史的檢驗。

中國跟美國在太平洋的競逐已經日益熱烈，美國28至29日首度舉辦太平洋島國峰會，邀集14個太平洋島國領袖齊聚華府，包括今年稍早與中國中國簽署安全協議的索羅門群島。會上美國總統拜登宣布提供逾8億美元援助，供太平洋島國對抗氣候變遷、強化永續性發展。

此前中國與索羅門群島簽署「中索安全協議」引起關注，不久後中國外長王毅在5月時，以十天行程出訪太平洋8島國，並在斐濟共同召開第二次「中國—太平洋島國外長會」，宣布推進氣候變遷、減貧、防災、農業等多項合作，不過當時並未能成功與各島國發布聯合聲明。

拜登 氣候變遷 王毅

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