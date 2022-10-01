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習十一新文章提四個偉大 尊崇「偉大鬥爭」

中國新聞組／北京1日電
10月1日上午6時，天安門廣場舉行十一升旗儀式，21.8萬名市民遊客齊聚廣場，共同慶祝新中國73周年華誕。（新華社）
10月1日上午6時，天安門廣場舉行十一升旗儀式，21.8萬名市民遊客齊聚廣場，共同慶祝新中國73周年華誕。（新華社）

中共總書記習近平在10月1日出版的第19期「「求是」雜誌發表文章「新時代中國共產黨的歷史使命」，強調「實現偉大夢想，必須進行偉大鬥爭」，中共要團結帶領人民應對重大挑戰，必須進行「具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭」，引發外界關注。

新華社報導，習近平還強調全黨要「發揚鬥爭精神，提高鬥爭本領，不斷奪取偉大鬥爭新勝利」。習近平這篇以「新時代中國共產黨的歷史使命」為題、預定10月1日中共建政73周年發表的文章，提出「偉大鬥爭，偉大工程，偉大事業，偉大夢想」的「四個偉大」，而「偉大鬥爭」位居四個偉大之首。

習近平在文章中說，今天「我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現『中華民族偉大復興』的目標」。行百里者半九十。中華民族偉大復興「絕不是輕輕鬆鬆、敲鑼打鼓就能實現的」。全黨「必須準備付出更為艱巨、更為艱苦的努力」。

他指出，「實現偉大夢想，必須進行偉大鬥爭」。中共要團結帶領人民「有效應對重大挑戰、抵禦重大風險、克服重大阻力、解決重大矛盾」，必須進行具有許多「新的歷史特點的偉大鬥爭」。全黨要充分認識這場偉大鬥爭的「長期性、複雜性、艱巨性」，「發揚鬥爭精神，提高鬥爭本領，不斷奪取偉大鬥爭新勝利」。

習近平說，「實現偉大夢想，必須建設偉大工程」。這個偉大工程就是中共正在深入推進的「黨的建設」新的偉大工程。全黨要更加自覺地堅定黨性原則，「勇於直面問題，敢於刮骨療毒，消除一切損害黨的先進性和純潔性的因素，清除一切侵蝕黨的健康肌體的病毒」，不斷增強黨的「政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力」，確保我們黨永保旺盛生命力和強大戰鬥力。

他提到，「實現偉大夢想，必須推進偉大事業」。中國特色社會主義是改革開放以來黨的全部理論和實踐的主題，是黨和人民歷盡千辛萬苦、付出巨大代價取得的根本成就。全黨要更自覺地增強「道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」，「既不走封閉僵化的老路，也不走改旗易幟的邪路」，保持政治定力，堅持實幹興邦，始終堅持和發展中國特色社會主義。

習近平最後提到，推進「偉大工程」，要結合「偉大鬥爭、偉大事業、偉大夢想」的實踐來進行，凝聚起同心共築「中國夢」的磅礡力量。

習近平 中共 共產黨

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