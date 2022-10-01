中陷「三難」悄拉開與俄距離 分析：短期不可能棄俄

中國國家主席習近平（左）15日在烏茲別克與俄羅斯總統普亭（右）會面。（美聯社）

自從俄羅斯 總統普亭承認，他與中國領導人習近平最近在烏茲別克會晤時，後者對烏克蘭 戰爭表達「疑問和擔憂」以來，外界一直有評論說，中國開始與節節失利的俄羅斯拉開了距離。

分析人士指出，中國的確在「悄悄地、微妙地」拉開與俄羅斯的距離，但這只是中國試圖在西方、俄羅斯以及自身利益這「三難」之間保持平衡的手段罷了。他們強調，中國，至少短期內，不可能拋棄俄羅斯。

「美國之音」報導，9月28日，聯合國 就俄羅斯在烏克蘭占領區舉辦的入俄公投召開緊急特別會議，中國常駐聯合國代表張軍說，各國主權、領土完整都應該得到尊重。同一天，在中國外交部的例行記者會上，外交部發言人汪文斌也再次重申，中方始終主張各國主權領土完整都應獲尊重；這番表態被一些人解讀為中國正試圖與俄羅斯拉開距離，轉而「微挺」烏克蘭。

自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，中國一直拒絕譴責俄羅斯，政經風險諮詢公司「歐亞集團」資深分析員韋恩援引前美國國家安全委員會亞洲事務資深主任麥艾文的觀點說，中國目前在俄羅斯政策上面臨「三難」，第一，至少在名義上保持對主權和領土完整的承諾（這一點也適用於烏克蘭）；第二，不想放棄俄羅斯；第三，穩定與西方的關係。

但韋恩指出，這三個目標同時實現很難，而且戰爭持續的時間愈長，中國就愈難以維持這種平衡。他說，中國沒有更好的選擇，只能企圖「蒙混過關」，希望戰爭早點結束。

此外，自由亞洲電台（RFA）29日報導，針對這項由俄國主導的公投，中國態度一貫曖昧，海外政論雜誌「中國戰略分析」雜誌社社長李偉東分析，中國和俄羅斯是朋友，若直接譴責面子上就不好看；其次，中美劍拔弩張，而俄羅斯在台灣議題替中國說話。

他說，還有一個難處在於，中國要是承認俄羅斯這麼幹是可以的，將來中國要收回台灣的時候怎麼辦呢？台灣畢竟已經自治70年，而且全世界都反對中國用武力方式解決台灣。

台灣淡江大學戰略所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正則表示，烏克蘭是聯合國會員國，烏克蘭通過正式官方管道可以做很多台灣做不到的事情。

黃介正從戰略部署與一帶一路倡議分析，中國顧及自身在歐亞大陸的後院，藉由上海合作組織，包括亞信會議（指亞洲相互協作與信任措施會議）還有亞投行等，向歐亞大陸發展。

另據專家學者分析，考慮到中俄盟友關係，並顧及中國在歐亞大陸的戰略利益不能與俄交惡，因此中國的態度模棱兩可。