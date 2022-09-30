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中日冷和平？建交50年僅賀電 分析：未來將政冷經熱

中國新聞組／北京30日電
中國全國政協副主席萬鋼（右）28日在東京會見日本內閣官房長官松野博一。(新華社)
中國全國政協副主席萬鋼（右）28日在東京會見日本內閣官房長官松野博一。(新華社)

中國與日本29日迎接關係正常化50周年，雙方領導人僅互致賀電。50年來中日關係「改善」及「惡化」循環上演，中日元首已近3年未會面，何時能舉行面對面峰會仍不確定。有媒體分析，中日目前維持「冷和平」，未來將「政冷經熱」，政治上維持冰冷狀態，但經貿上會保持合作。

日本首相岸田文雄29日致中國國家主席習近平的賀電中表示，「為了區域跟世界的和平及繁榮，希望推動建構建設性且穩定的日中關係，共同開創日中關係嶄新未來很重要」。

習近平則在給岸田的賀電中強調，「我高度重視中日關係發展，願同岸田文雄首相一道，引領雙方以邦交正常化50周年為契機，順應潮流大勢，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係」。

29日為中日建交50周年，當晚日方在東京舉行慶祝活動，參加表演活動的樂團指揮松井...
29日為中日建交50周年，當晚日方在東京舉行慶祝活動，參加表演活動的樂團指揮松井慶太（前排左起），二胡演奏家張濱、張日妮，和「滑冰王子」羽生結弦(前排左4)等民間人士合照。（美聯社）

兩國領導人3年未見面

日本與中國1972年9月29日簽署聯合聲明後邦交正常化，接著又在1978年締結和平友好條約，但雙方關係在1980年代受到歷史教科書及時任日本首相中曾根康弘參拜靖國神社等歷史認知問題，發生摩擦。

不過，1989年天安門事件後，日本是七大工業國（G7）當中最早與中國改善關係的國家，日皇夫婦曾在1992年訪問中國。進入21世紀，雙方又在歷史認知問題發生爭議，2012年日本時任首相野田佳彥將釣魚台「國有化」等作為，讓雙邊關係再度惡化。

近年受到美中和台海兩岸關係緊張影響，日本加強國防，與中國摩擦升高。今年8月解放軍圍台軍演發射飛彈，首度落在日本專屬經濟區內，讓日本憂心「台灣有事」。

中國國家主席習近平。（新華社）
中國國家主席習近平。（新華社）

日本首相岸田文雄。（新華社）
日本首相岸田文雄。（新華社）

何時峰會難確定

目前外界關注日中領袖能否在11月舉行的20國集團（G20）峰會進行雙邊會談。岸田文雄去年10月就任首相時曾跟習近平通電話，之後兩人就未再進行對話。日中領袖上次舉行面對面會談，已是2019年12月的事，時任首相安倍晉三訪問北京，習近平原定於2020年4月的訪日行程因新冠疫情取消。

BBC引述國際政治學者、日本問題專家林泉忠表示，中日關係在政治上維持冰冷，但經貿上會保持合作。中國連續15年是日本第一大貿易伙伴國，日本則是中國僅次於美國的第二大貿易伙伴。日本經濟新聞9月初一篇文章用「冷和平」形容中日關係現狀，可說是恰如其分。

日本 習近平 岸田文雄

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