涉台港疆「寸步不讓」中國自豪外交鬥爭

外交部副部長馬朝旭表示，以事實真相戳穿涉疆謊言，挫敗「以疆制華」的政治圖謀。 圖為9月26日在瑞士日內瓦，嘉賓觀看「新疆是個好地方」圖片展。 (新華社)

中國國家主席習近平 主政下的新時代外交路線將持續強硬風格，中國外交部副部長馬朝旭表示，中國展開外交鬥爭是維護自身正當權益，「在大是大非問題上旗幟鮮明、寸步不讓」，並稱中共 18大以來實現和九個國家建交復交，捍衛一個中國原則，「在台灣問題上堅決回擊挑釁行徑」。

為中共20大造勢的「中國這十年」系列記者會，29日舉行外交主題專場，由馬朝旭及中國對外聯絡部副部長郭業洲出席。馬朝旭在回應「外交中的鬥爭精神是否影響雙邊關係」提問時強調，維護國家主權、安全、發展利益是中國外交的使命。

他還列舉中共18大以來，在涉台、涉港、涉疆、南海、涉疫、人權、孟晚舟等議題上的強勢作法，指這是「敢於亮劍，堅決鬥爭」，並強調外交鬥爭「針對的是損害中國國家利益和民族尊嚴的言行，維護的是自身正當權益，反對的是霸權霸道霸凌，伸張的是國際公平正義」。

馬朝旭稱，上述行動告訴世界，「中華民族任人宰割的時代早已一去不復返了」。中國絕不會坐視國家利益受損，「任何人不要指望中國吞下損害自身利益的苦果」。中國外交將「繼續披荊斬棘、勇毅前行」，始終做「國家和人民利益的忠誠衛士」。

馬朝旭還闡釋習近平外交思想指出，主要有十方面，包括：堅持以實現中華民族偉大復興為使命推進「中國特色大國外交」；堅持以維護世界和平、促進共同發展為宗旨推動搆建人類命運共同體；堅持以共商共建共享為原則推動「一帶一路 」建設；堅持以相互尊重、合作共贏為基礎走和平發展道路；堅持以國家核心利益為底線維護國家主權、安全、發展利益等。