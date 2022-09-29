丕優民調：習近平上台10年中國形象惡化 82%美國人看法負面

中共總書記習近平將在10月召開的20大上尋求第三任期。（新華社）

美國丕優研究中心最新報告顯示，全球民眾對中國的喜愛程度自現任領導人習近平 2012年上台以來不斷下降。新冠疫情 的爆發和中國在疫情初期失敗處理方式惡化對中國和習近平領導能力的看法。報告詢問民眾對多位國家領導人的看法發現，習近平受歡迎程度落底，只比普亭高一些。

美國之音報導，丕優研究中心研究人員回顧過去20年來的調查，還原了各國民眾對中國態度的變化趨勢。多數發達國家民眾對中國政府的看法從本世紀初的較積極逐漸轉變為如今的較消極。

丕優報告稱，在習近平上台僅一年後，全球各地超過50個國家的民眾就已經對他持較負面看法；持較積極看法的國家主要集中在撒哈拉以南的非洲和亞太地區的發展中國家。

到2022年，絕大多數發達國家的大多數民眾都表示，對習近平處理國際事務的方式缺乏信心。其中，在澳洲 、法國、瑞典、日本，半數以上的民眾對習近平完全沒有信心；但在馬來西亞和新加坡，有超過60%的受訪者表示對習近平擁有信心。

在美國，41%的受訪者表示對習近平完全沒有信心，42%的人稱沒有太多信心，僅15%表示有一些或是很有信心。

西爾佛博士說，民調特別詢問對拜登、馬克宏、蕭茲的看法，發現習近平受歡迎程度都較他們低，只有普亭比習的受歡迎度更低。

報導指出，新冠疫情是另一個導致對習近平看法下降的原因。調查發現，2019到2020年間，受訪者對中國和習近平領導力的看法出現歷史上最大的一次下滑。

儘管中國在世界貿易中扮演的角色越來越重要，但中國的國際形象並沒有因此變得更為正面。以澳洲為例。2020年，53%的澳洲受訪者認為中國是全球最具影響力的經濟體，是澳洲最重要的貿易夥伴之一。但今年的民調顯示，有86%的澳洲民眾對中國持負面看法。

類似的現像也出現在美國。中國是美國重要的貿易夥伴，但2022年，有82%的美國民眾對中國持負面看法，比大多數其他國家要高。