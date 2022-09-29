人民幣跌破7.2探14年低點 人行喊話：別賭匯率

人民幣對美元匯率離岸和在岸市場雙雙跌破7.2。(本報資料照片)

受美元指數 再刷新20年新高影響，人民幣28日對美元匯率 在岸、離岸市場雙雙跌破7.2關卡，其中離岸人民幣跌破7.26，一度大跌逾900點，創下2008年統計以來歷史新低。面對人民幣匯率頹勢加劇，人行昨喊話「不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸」。人行祭出組合拳仍難阻人民幣創新低，外媒分析認為疫情 清零政策是最大元凶，預測中國今年GDP恐難保3%。

澎湃新聞報導，人民幣對美元官方中間價9月28日下跌385基點，來到7.1107。人民幣對美元在岸即期匯率下午盤收在7.2458，也來到14年低點，貶值高達878基點。離岸人民幣對美元匯率盤中最低跌到7.2674，創歷史新低。今年離岸人民幣兌美元匯率跌幅達到12%。

面對人民幣匯率的連續大幅走低，中國官方坐不住了。中國人民銀行昨傍晚發布新聞稿指出，人行已在27日召開「全國外匯市場自律機制電視會議」，人行副行長、中國外匯市場指導委員會（CFXC）主任委員劉國強出席並喊話「不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值，久賭必輸」。

劉國強指出，當前外匯市場運行也存在少數企業跟風「炒匯」、金融機構違規操作等現象，應當加強引導和糾偏，人行堅決抑制匯率大起大落，保持穩定是第一要義。

就在人行喊話後，原本跌破7.26關口的離岸人民幣開始反彈，晚間10點一度升破7.21，較日內低點漲超500點。

有分析稱，近期美國聯準會不斷升息導致美元指數飆升，非美貨幣普遍相對美元出現大幅貶值，人民幣匯率相對於其他國家較為堅挺。未來不排除人民幣可能到7.3，屆時人行應會出手穩匯價。

今年以來，人民幣對美元匯率在岸和離岸市場均下跌超過12%，人行分別在9月5日和9月26日下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點和將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0上調至20%，以「組合拳」企圖穩住市場，但仍擋不住跌勢。

自由亞洲電台引述中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，人民幣能否谷底反彈，要視中共二十大會否傳來好消息，以及當局能否盡快「解封」防疫措施。

美國之音報導，世界銀行等國際機構近日紛紛大砍中國今年的經濟增速（GDP）到只有3%左右的水位，創1990年以來新低。專家稱官方清零政策是拖累中國經濟的最大元凶，今年GDP恐難保3%。

中國銀行研究院28日發布「2022年第四季中國經濟金融展望報告」，受疫情反覆、高溫乾旱、房地產市場收縮等影響，中國經濟恢復程度不及預期。預計全年增長3.5%左右。

不過自由亞洲電台引述李兆波表示，人民幣下跌可能帶來的通脹以及資金外流問題，仍在北京的可控範圍。