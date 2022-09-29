查稅補財政缺口 海南盯上「雙高」群體

中國各地仍在執行「常態化核酸檢測」，圖為北京市東城區一處核酸檢測點。（特派記者林則宏／攝影）

為落實「動態清零」，中國各地因常態化核酸檢測及封城防疫導致地方財政入不敷出。近期部分地區開展稅務稽查行動，其中海南將目標瞄準高收入、高淨值群體。另外，為了穩住經濟大盤，總理李克強 要求推動政策在第四季全面落地效，促進回穩向上，確保運行在合理區間。

根據財政部的數據，今年前八個月，地方一般公共預算收入較去年同期衰退6.5%，但地方財政支出增長6.3%。一增一減，讓不少地方政府今年承受極大的財政收支壓力。

7月，四川省閬中市公開拍賣 公辦學校、行政機關、事業單位、國資企業餐廳食材統一配送服務30年的特許經營權，起拍價人民幣1.8億元，被網友嘲諷，閬中成為中國第一個「拍賣飯碗」的城市。

財新網報導，國家稅務總局海南省稅務局、海南省市場監督管理局近日公示，開展2022年度「雙高」人群「雙隨機、一公開」抽查工作，隨機抽取50戶稽查對象組織全面自查，自查期限為10月9日。

「雙高」人群通常指高收入、高淨值群體，向來是個所稅偷逃稅的重點群體。「雙隨機、一公開」則是近年推廣的新型稅務稽查方式，即在監管過程中隨機抽取檢查對象，隨機選派執法檢查人員，抽查情況及查處結果及時向社會公開。

根據官方審計報告，2018年至2021年，22省市的554名高收入人員通過隱瞞收入、弄虛作假等手段，偷逃個所稅人民幣47.22億元。但近年來，中國個所稅徵管已明顯趨嚴。

另據央視新聞報導，國務院總理李克強28日主持穩經濟大盤第四季工作推進會議。他表示，受超預期因素衝擊，第二季前期經濟明顯下滑。大陸及時發布穩經濟一籃子政策和接續政策，前幾年儲備的政策工具能用盡用。把穩增長放在更突出位置，著力保市場主體穩就業 穩物價，擴大有效需求，以改革激活力。經過艱辛努力，扭轉了經濟下滑態勢，第三季經濟總體恢復回穩。

李克強說，穩住經濟大盤對就業和民生至關重要。要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，發揮大陸中央和地方兩個積極性，抓住時間節點，推動政策在第四季全面落地、充分顯效。