劍指中國？美朱姆沃爾特艦 首度部署西太平洋

美軍最先進的水面艦艇「朱姆沃爾特」號驅逐艦部署到第七艦隊。（路透）

被美國媒體稱為「美國海軍最先進的水面戰艦」─「朱姆沃爾特」號驅逐艦26日抵達駐日美軍橫須賀軍港，劃歸美軍第七艦隊的第15驅逐艦中隊，將長期在中國周邊海域活動，美國這項部署被認為劍指中國。

「朱姆沃爾特」號驅逐艦是美國目前最先進的驅逐艦，具備良好的隱形性能和強大的對地打擊能力。據新民晚報報導，這是該艦首次部署到西太平洋，「朱姆沃爾特」號排水量高達1.5萬噸，因其科幻外形被美媒稱為「未來戰艦」，報導並引述美媒稱，「朱姆沃爾特」號此次部署旨在為美國最終在西太平洋地區部署高超音速導彈創造條件。

另據俄羅斯 衛星通訊社28日報導，駐日美軍司令部表示，「朱姆沃爾特」號驅逐艦已抵達東京附近的基地，駐日美軍司令部在社交平台上發布消息指出，艦尾的字母 Z是「朱姆沃爾特」級（Zumwalt）的首字母，「艦尾帶有大號拉丁字母Z的驅逐艦是多麼可愛」。

澎湃新聞報導，「朱姆沃爾特」號驅逐艦是美國目前最先進的驅逐艦，具備良好的隱形性能和強大的對地打擊能力。「朱姆沃爾特」級首艦已於2016年服役，二號艦「邁克爾．蒙索爾」號在2019年1月服役，三號艦「林登．詹森」號正在海試，預計將於2023年在美國海軍服役。「朱姆沃爾特」級首艦造價高達44億美元。

不過，美軍已將該級艦的建造數量從32艘削減至僅僅3艘，不少觀察家稱為是美國海軍最失敗的項目。