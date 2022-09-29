中俄7艦通過日本近海 防衛省緊盯動向

美國官員日前表示，中國飛彈驅逐艦出現在白令海。日本也曝出中俄軍艦通過近海的消息。（美聯社）

日本 防衛省統合幕僚監部27日發布消息稱，中俄軍艦近期在太平洋地區展開第二次聯合巡航，發現有7艘中俄軍艦相繼航行通過日本東京以南的伊豆群島附近海域，研判這次航行可能是中俄正進行聯合巡航中的一環，防衛省認為中俄加強攜手活動，正在關注動向。

日本共同社報導，防衛省表示，中國的導彈驅逐艦、護衛艦和補給艦各1艘26日在伊豆諸島附近行駛，27日在紀伊半島潮岬東南偏南約300公里處航行。

俄羅斯的3艘護衛艦和1艘驅逐艦27日在千葉縣犬吠埼以東約160公里處南下，然後經伊豆諸島的御藏島和八丈島之間毗連區向西南移動。

報導稱，這可能是俄方宣布實施的中俄太平洋海域聯合巡航的一環；除了一艘俄驅逐艦，其他六艘中俄艦船可能參加俄軍在遠東實施的軍事演習「東方-2022」。

環球網報導，日方披露中國艦艇軍機動向的做法並不少見，今年5月，日方曾跟監中國遼寧艦 訓練活動。中國國防部 新聞發言人吳謙當時回應稱，遼寧艦訓練活動完全合情合理合法，無可指摘；並稱日方如此關注是有些小心機的，恐怕是想通過炒作中國軍隊行動來刷存在感，為自身謀求軍事擴張製造藉口。

就在26日，美媒稱中俄軍艦現身阿拉斯加周邊，出現在白令海、阿拉斯加基斯卡島以北地區，美媒並據此擔憂中俄聯手擴展在北極地區的影響力。

軍事專家27日表示，中俄的正常軍事合作是為了共同維護地區的和平與穩定，一些對「中國威脅論」的炒作不過是臆測。