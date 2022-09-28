不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

歐洲能源價格飆升，歐洲人瘋搶中製「取暖神器」，圖為熱水袋 。（取材自時代周報）

歐洲能源價格飆升，民眾過冬成大難題。歐洲人瘋搶中製「取暖神器」，僅今年7月，歐盟27國進口中國電熱毯數量就高達129萬條，環比增長近150%。除了電熱毯，中製熱水袋也成歐洲「過冬神器」，有義烏商家稱客戶直接下單200萬件。此外，由於電熱毯一天一價，部分經銷商改賣「暖手寶」因應。

時代周報報導，相比於需要在電源插頭、材質上做歐洲本地化改造的電熱毯，熱水袋價格親民、安全環保、還無需用電，完美符合當下歐洲人的需求。

9月26日，在義烏經營老牌熱水袋 「上海永字」工廠直銷的商家駱女士者表示， 「今年出口歐洲的訂單幾乎翻倍了，往年最大的客戶也就下單90萬件左右，而今年最大的客戶直接下單了200萬件。」

「你如果現在想做出口就有點後知後覺了，人家4、5月份就來進貨了。」這是當有人詢問義烏熱水袋商家是否 「有貨」時得到的普遍回答。

「我們的熱水袋分大、中、小三種尺寸，從750毫升到2000毫升都有。外國人一般喜歡大的，出口爆款的基本上都是最大號2000毫升的熱水袋，而且必須得是這種進口天然橡膠材質的。」駱女士強調，「歐洲人注重環保。」

（可刪）★在歐洲的亞馬遜 網站上，熱銷前幾名的熱水袋價格基本在8-20歐元（約合55-137元人民幣）區間。而在產品的評論區內，不少人也曬出了自己的用戶體驗。一名比利時用戶表示， 「在這個冬天，它值得這個價格。」另一名英國 用戶則抱怨稱， 「因為英國議會的一意孤行，煤炭價格在一周內上漲了20%，還好我現在買了兩個熱水袋。」

另一名從事日用品批發的義烏商家則表示，歐洲客戶今年過來採購的都是最便宜的傳統熱水袋，明顯是 「走量」的，而有著創意外形的其他熱水袋反而沒有往年那麽受歡迎，這也許代表著對部分歐洲人而言，熱水袋成為了 「剛需」。

另據香港 大公報報導，目前亞馬遜網站上取暖設備的購買可以用秒殺來形容，「只要有貨，不愁賣。」而網上銷量最好的是電熱毯，平均價格大概在25歐到60歐之間，而且每天價格都在漲。有一款人氣最高的電熱毯，前幾天價格還是19.99歐，現在已經24.99歐。

跨境電商經營者周濱峰表示，面對尋貨無門的現實，他將選品目光投向了前幾年十分流行的「暖手寶」：「這種產品單價低又有噱頭，我現在選中的幾款除了有加熱功能之外，還能充當化妝鏡、充電寶，這些在國外市場都是賣點。而且中國廠家一般都有意識提前做好CE認證，在銷售門檻方面也不會受限。我感覺應該會大賣。」