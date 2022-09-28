美被控駭西工大 企圖查詢敏感身分用戶 中：揪出13攻擊者

中國西北工業大學傳出遭受美國NSA網路攻擊。 (取材自環球網)

中國西北工業大學遭受美國網路攻擊調查再傳進展，國家計算機病毒應急處理中心指出，美國國家安全局(NSA)下屬的特定入侵行動辦公室（TAO），在入侵過程中查詢中國境內敏感身分人員，並將信息加密回傳美國。報告稱，團隊已鎖定攻擊者身分，成功查明13名攻擊者真實身分。

大公報報導，最新的調查報告表明，TAO長期隱蔽控制西工大的運維管理服務器，同時採取替換原系統文件和擦除系統日誌的方式消痕隱身。網路安全技術人員根據TAO攻擊西工大的隱蔽鏈路、滲透工具、木馬樣本等特徵關聯發現，TAO對中國基礎設施運營商核心數據網路實施滲透控制。

TAO利用竊取到的網路設備帳號口令，以「合法」身分進入中國某基礎設施運營商服務網路，控制相關服務質量監控系統，竊取用戶隱私 數據，非法查詢多名身分敏感人員的用戶信息，TAO將查詢到的用戶數據保存在被攻擊服務器目錄下，被打包回傳至攻擊跳板，隨後竊密過程中上傳的滲透工具、用戶數據等攻擊痕跡被專用工具快速清除。

國家計算機病毒應急處理中心高級工程師杜振華表示，TAO在這次的攻擊中使用了很多網路武器，比如「酸狐狸」，它屬於典型的漏洞突破類武器，它通過中間人的攻擊方式，向內網的被受害主機投送其他網路武器，像「怒火噴射」、「絕不公開」這種持久控制類武器，就可以根據TAO遠程發送的控制指令來實施進一步的攻擊滲透。也部署了像嗅探竊密類武器，竊取更多的遠程管理主機帳號密碼。

據技術團隊分析，TAO利用相同的武器工具組合，「合法」控制了全球不少於80個國家的電信基礎設施網路。技術團隊與歐洲和東南亞 國家的合作夥伴通力協作，成功提取並固定了上述武器工具樣本，並成功完成了技術分析，擬適時對外公布，協助全球共同抵禦和防範美國國家安全局NSA的網路滲透攻擊。