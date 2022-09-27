中批美濫制裁 平均每天揮舞3次「制裁大棒」 全球近半人口受害

中國外交部發言人汪文斌指美國是名副其實的制裁超級大國。（取材自中國外交部網站）

就多國日前在聯合國 大會譴責美國實施單邊制裁，及美國史丹福大學網路觀察室發布報告披露美國利用社交媒體針對包括中國在內的特定國家和地區散布虛假信息，影響國際輿論操縱認知敘事的問題，中國外交部發言人汪文斌26日在例行記者會上指出，美國是名副其實的制裁超級大國，制裁已成為美對外政策的首選武器。

中新社報導，汪文斌說，據統計，美國對外制裁從2000年到2021年間增加933%。截至目前，美國已對世界上近40個國家實施過經濟制裁，全球近一半人口受影響，造成嚴重人道主義災難。美國上屆政府累計實施逾3900項制裁措施，相當於平均每天揮舞3次「制裁大棒」。

汪文斌指出，過去幾十年，美國對古巴、白俄羅斯 、敘利亞、辛巴威等國實施單邊制裁，加大對北韓、伊朗 、委內瑞拉等國「極限施壓」。這種罔顧聯合國憲章宗旨和原則以及國際法準則對他國採取單邊制裁的做法，強烈衝擊國際政治經濟秩序和全球治理體系，嚴重破壞受制裁國調動資源、發展經濟和改善民生的努力。

汪文斌強調，在全球化的今天，美國決策者應該認真反思美國濫施單邊制裁對美國自身造成的反噬效應，不要再做損人害己的事。 強調美方應該認真傾聽國際社會的正義呼聲，停止濫施單邊制裁的霸權行徑，切實為促進世界和平與發展發揮建設性作用。

汪文斌還說，多年來美國在社交媒體上還搭建針對中國、俄羅斯、伊朗等國的巨大宣傳網，通過設立虛假帳戶、傳播相似內容、製造話題熱度等手段發動政治宣傳和造謠行動。近期有多家美國媒體披露，這些虛假帳號被懷疑是由美國軍方管理運營的，目的是用來實施秘密信息戰。

汪文斌指出，從冷戰時期發起「知更鳥計畫」收買媒體操縱輿論，到新世紀借「洗衣粉」、「白頭盔」對伊拉克、敘利亞發動戰爭，再到近年來污衊中國新疆存在「種族滅絕」「強迫勞動」，美國通過不斷編織散布虛假信息，把侵略干涉美化成推進民主，把巧取豪奪粉飾成維護正義，把生靈塗炭描繪成保護人權。

「尤其具有諷刺意味的是，美國是最大的虛假信息散布者，卻不斷給別國扣帽子、潑髒水。」汪文斌說，美國散布形形色色的虛假信息，正被世界上越來越多的人所識破，也必將如同美國霸權一樣遭到世人所唾棄。