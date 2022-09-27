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觀察站／人行提早出手干預 穩匯有3動機

香港特派員李春
中國人民銀行出手干預匯率，較猜想的來得要早。（路透資料照片）
中國人民銀行出手干預匯率，較猜想的來得要早。（路透資料照片）

近日國際上有兩場仗在打，一是砲聲隆隆的俄烏戰爭，二是不事聲張的金融戰。兩場仗都把中國捲了進去。其中所謂的金融戰，或者有人說的貨幣戰，指的是美國聯準會加息，北京的立場在過去一周間陡變，不過一如預期的中國人民銀行出手干預匯率，較猜想的來得要早，那主要是特殊經濟形勢下三大動機的浮現。

26日早上9點26分，人行在其官方網站上掛出頭條訊息，是決定自28日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從零上調至20%。公告稱，這一決定是為穩定外匯市場預期，加強宏觀審慎管理。

一行標題、一行內容，就這麼兩行字，在中國市場引起震動，一是離岸人民幣兌美元短線拉升，由跌轉漲，一是中國股市有了異動，部分匯率敏感股立即有了反應。經濟界立即展開討論，人行調整風險準備金率在釋放甚麼訊號，會有怎樣的影響。

從技術上講，上調遠期售匯業務的外匯風險準備金率，可提高銀行遠期售匯成本，降低企業遠期購匯需求，進而減少即期市場購匯需求，進一步說，就是可以穩住眼前的匯率，所以外匯風險準備金率被稱為外匯市場「自動穩定器」 工具。

從現實中看，人行採取這一動作，就是為了穩住人民幣匯率，防範人民幣擴大貶值。自人民幣匯率改革以來，人行自2015年8月起，已四次調整外匯風險準備金率，都是為阻止人民幣貶值。

討論人行決定的技術性不重要，真正重要的是討論其動作政策性甚至政治性。因為這次決定的後面，要看有沒有大勢誤判，以及急急出手的動因。

首先，這個決定來自上周或者更準確地說，是作出決定前五天，對國際金融大勢判讀的陡變。這個國際金融大勢，主要說的是美國聯準會加息，大家都可以看到，過去數月間，中國經濟界或者說官媒對美國加息都作嘲笑狀，有笑話美股因此要崩盤的，有嘲笑美國經濟就此將讓衰退到實現「東升西降」的。9月5日，人行副行長劉國強還在說人民幣匯率不會出事，也不允許出事。有金融界人士上周末還在說，人行有內定的人民幣幣值防線，「破七」不要緊，要到另一個點才會出手。

但大約在9月21日開始，中國經濟界有人說了不同的話，風向陡轉，由事不關己高高掛起，變成了火冒三丈怒不可遏，有高人向高層進言，應是說美聯準會加息不是小事，中國經濟不是坐收漁利而是坐遭無妄之災。第二天主要官媒立即對美展開大批判，除了憤怒的美國「割韭菜」之說，所謂「加息海潚」 之說都有了。

於是，人行穩匯率的第五次出手，比原定的來得早了，大抵來自高人建言拆出的三大動機，一紙驚動中南海。這三大動機，一是說本來全球通膨，中國一枝獨秀未膨脹，但中國經濟的真實狀況是「動態清零」，經濟實際在停擺中，人民幣正在加速貶值，有可能令經濟雪上加霜。具體理由可以列出十條。

其二，美聯準會加息，發達經濟體和析興經濟體貨幣同時受壓，中國本來還看英鎊和日圓笑話，回頭一看人民幣可能貶出「預期失控」的局面，導致的是外資、游資齊齊出走，這將重挫本來就在停擺中的中國經濟。

其三，人民幣還不是可自由兌換貨幣，看似匯率大貶對經濟的影響可控，但負面情緒和負面預期也是不可控的，一旦突破心理防線和實際操作的防線，影響可以超出預期，比如說引動債務危機。

匯率 聯準會 貨幣

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