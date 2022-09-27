20大黨代表 研究生學歷過半 2296人平均年齡52.2歲

20大代表選舉工作順利完成。圖為2021年6月3日，黨員在全新開館的上海中共一大紀念館裡重溫入黨誓詞。(新華社)

中共20大 將於10月16日登場，將出席大會的2296名黨代表出爐，平均年齡為52.2歲，較19大增加0.4個百分點；大專以上學歷的2191名，占95.4%，其中1210人有研究生學歷。而本次女性代表619名，也比19大增加68人。

據中央組織部消息，20大代表選舉工作從2021年11月啟動，到今年7月全部完成。全國38個選舉單位分別召開黨代表大會或黨代表會議，選舉產生了2296名出席20大代表。

在代表構成上，中組部26日強調，各項構成比率均符合黨中央要求，具有廣泛代表性。其中，生產和工作第一線黨員771名，占33.6%；女性代表619名，比19大增加68人，少數民族264名，與上屆持平。

中組部指稱，當選代表來自方方面面，經濟、科技、國防、政法、教育、宣傳、文化、衛生、體育和社會管理等各個領域，省、市、縣、鄉鎮（街道）、村（社區）等各個層級，以及機關、企事業單位、人民團體等各個方面都有代表。

年齡結構方面，數據顯示，20大代表平均年齡52.2歲。其中，55歲以下的1371名，比率為59.7%，較19大減少了10.9個百分點；45歲以下的434名，占18.9%。教育程度上，大專以上學歷的2191名，占95.4%，比19大提高1.2個百分點。研究生學歷1210名，占52.7%。

19大時，黨代表平均年齡51.8歲，55歲以下1615名，占70.6%。

中組部強調，20大代表提名 ，來自認真組織推薦提名、嚴格組織考察、逐級遴選擇優、周密組織會議選舉等，同時，按慣例，中共還將確定一部分已退休的老中共黨員作為特邀代表出席20大。

中組部也提到，在20大召開前，還要由20大代表資格審查委員會進行資格審查，確認資格有效的代表將出席20大。

在20大代表的質量保證上，中組部提出嚴格資格條件、嚴把政治觀和廉潔關、身分關等幾點，強調20大代表在把關過程，把政治標準放在首位，把牢廉潔底線，層層審核、嚴格甄別。

其次，嚴把政治關。對政治上不合格的一票否決，凡是不守黨的政治紀律和政治規矩，存在「七個有之」以及「兩面人」等問題的，堅決擋在門外。