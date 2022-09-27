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日本自由行入境認可新冠疫苗 增列中國科興

中國新聞組／北京27日電
科興疫苗打滿三劑者，入境日本免陰性證明。（中新社）
科興疫苗打滿三劑者，入境日本免陰性證明。（中新社）

日本政府將在下月11日全面解除防疫邊境管制措施，重新開放自由行、免簽證入境。內閣官房長官松野博一昨日公布細節，規定入境旅客仍需完成接種三劑獲認可的新冠疫苗，或提交出發前72小時的核酸檢測陰性證明。日當局同時更新疫苗認可名單，將中國科興、國藥和康希諾研製的疫苗納入。

文匯報報導，松野表示，除了疑似染疫人士外，現時入境人士需在機場接受檢測的措施原則上會取消，改為提交在入境前14日已完成接種3針獲認可疫苗的證明，或者提供出發前72小時內的陰性檢測證明。

厚生勞動省的網頁過往顯示，只認可復必泰、阿斯利康或莫德納等疫苗，中國研製的科興疫苗未獲認可，故接種科興的人士原本是需在入境時提供陰性檢測證明。不過，厚生勞動省昨日更新網頁，表示在10月11日後，獲認可的疫苗修改為世界衞生組織緊急許可的疫苗，意味科興疫苗在新措施之下也獲得日本政府認可。

在此前提下，注射科興疫苗的旅客，在接種3針滿14日後，提交疫苗接種證明即可入境日本。入境日本前，旅客可以前往日本政府MySOS網站或手機應用程式，預先提交疫苗接種證明或陰性檢測證明，在入境日本時加快關員檢查程序。

疫苗 日本 檢測

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