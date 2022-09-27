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20大最神祕台籍黨代表10人 僅3人留任

記者陳政錄／北京27日電
北京人民大會堂即將在下個月召開中共20大。（本報資料照片）
北京人民大會堂即將在下個月召開中共20大。（本報資料照片）

出席20大的黨代表選舉已完成，在十位「台灣省籍」代表中，僅盧麗安和江爾雄、許可慰三人連任，其餘七人換上新面孔。

2296名出席20大的黨代表中，「台灣省籍」的黨代表自19大起就未單獨公布，須從2000多人的大名單抽絲剝繭才能窺其全貌，被稱為「最神祕的黨代表」。

據悉，本屆當選者為上海台聯會長盧麗安、福建台聯會長江爾雄、台盟廣東副主委許可慰、大陸全國台聯會長黃志賢、北京台聯副會長王慧、海南台聯副會長劉芳穎（高山族）、廣西台聯會長黎芷宏、蘇州台聯副會長邱峰、吉林省台聯聯絡處副處長蔡光潔、中國民政部下屬海峽兩岸婚姻家庭服務中心諮詢服務部負責人劉瑾。

其中，在台灣出生及成長的代表性人物盧麗安，在大陸出生成長的台籍二代、三代的江爾雄、許可慰三人連任，而66歲的中國全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝則未選入20大黨代表。且新當選的七人中，除黃志賢、黎芷宏外，均非台聯會長層級，範圍也更廣，換血意味濃厚。

在涉台系統部分，國台辦主任劉結一、副主任陳元豐位列「中央和國家機關」代表名單中。8月從江蘇省委常委轉任國台辦副主任的潘賢掌，也在6月被選入江蘇省的20大代表。

另外，海協會長張志軍並非20大黨代表，名單上的「張志軍」應為吉林省委常委、長春市委書記。

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