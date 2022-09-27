因疫停運5個月 中朝鐵路貨運重啟 跟普亭有關?

中朝鐵路停運5個月後，26日正式重啟。（美聯社）

因疫情 暫停150天後，中國外交部26日證實中朝鐵路貨運重啟。在俄羅斯宣布動員令、讓更多人投入烏克蘭戰爭，急需龐大的武器及物資之際，中朝鐵路在此關鍵時刻重啟，引發外界臆測中國「曲線援俄」，將借道北韓 向俄方輸送物質。

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澎湃新聞報導，外交部新聞發言人汪文斌指出，日前中朝雙方根據兩國相關的涉邊條約，並通過友好協商決定重啟丹東到新義州口岸鐵路貨運。雙方將繼續加強協調配合，積極保障鐵路貨運安全穩定運行，為中朝友好關係發展作出貢獻。

韓聯社26日稍早報導，一列裝載貨物的列車上午從遼寧丹東出發，經中朝友誼橋駛往北韓新義州。近期丹東和北韓疫情形勢好轉，預計鐵路貨運列車每天將運行一到兩個班次。

中國境內疫情爆發後，北韓封鎖邊境，中國與北韓貨運列車2020年8月起停運，今年1月16日重啟。之後疫情再度擴散，丹東全面封城，這趟貨列4月29日起再次停運。僅依靠海上貿易而導致物資缺乏的北韓8月10日宣布境內疫情結束，並要求與中國恢復貨物列車。

美國之音報導，中國不僅是北韓最重要的外交盟友，而且也是平壤 的經濟生命線。而中朝貿易因為新冠疫情而被人為切斷，大大加劇了北韓本來就很脆弱的經濟的困難。

在中朝決定重啟鐵路貨運之前，北韓最高領導人金正恩上個月曾宣布北韓已經成功戰勝新冠疫情，同時下令放鬆對疫情的防控限制措施。

南韓專門負責處理與北韓關係的統一部表示，根據該部的評估，朝中鐵路貨運應該是從星期一開始重啟。但是統一部發言人趙重勳指出，朝中鐵路貨運恢復運營將持續多久以及將運送什麼貨物目前都還有待觀察。

美聯社引述南韓慶南大學遠東研究所教授林乙出的話說，金正恩可能希望進口消費品、在平壤建造住宅、以及讓農村工廠現代化所需的材料，同時還有一些他希望改善公眾生活所需的物資。

林乙出指出，丹東-新義州鐵路的吞吐量占中朝官方貿易總量的70%以上。而兩國間其他的鐵路或公路運輸卻沒有恢復運營或重啟的報導。

另有媒體報導，中國全國人大常委會委員長栗戰書日前訪俄時表態挺俄，稱「中方將從不同方面給予策應」，俄羅斯國家杜馬官網還特別將栗戰書的談話畫面曝光，試圖證實中國挺俄。如今中朝鐵路貨運在此敏感時機重啟，難免引發外界聯想中國藉此「曲線援俄」。