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人行阻貶人民幣出重手 外匯風險準備金率從0上調至20%

記者黃雅慧／綜合報導
人民幣兌美元匯率貶不停，人行再度出手穩匯。 （路透）
人民幣兌美元匯率貶不停，人行再度出手穩匯。 （路透）

人民幣兌美元匯率貶不停，中國人民銀行再度出手穩匯。人行26日公告，為穩定外匯市場預期，加強宏觀審慎管理，自28日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從零上調至20%。隨後人民幣兌美元離岸價瞬間拉漲300多點，之後短線震盪，截至晚間10點再度反彈至7.1458。不過市場人士認為要穩，預期需要更大力度的措施。

此外，為穩定流動性，人行持續進行逆回購操作。人行26日也開展7天期420億元（人民幣，下同，約58.7億美元）和14天期930億元的逆回購操作，利率分別持平於2%和2.15%，因有20億元到期，實現淨投放1330億元，而單日淨投放創近七個月來最大。

遠期售匯業務的外匯風險準備金率是人行2015年創設的維持匯率穩定的政策。它要求銀行把客戶做遠期購匯業務美元的名義本金的20%存入人行，存期為一年，不付利息。

上調外匯風險準備金率相當於銀行每接受一筆做遠期購匯業務，就有20%的美元資金被人行凍結，增加了銀行的資金成本，這個資金成本會折算在遠期購匯業務的報價中，變相提高了遠期購匯的成本。

外匯風險準備金率是人行的「逆周期調節」工具，用意是透過影響匯率遠期價格，調節遠期購匯行為。此次調整基本的作用是，透過價格手段引導市場預期。即價格貴了，觀望的多了，遠期購匯少了，匯率貶值壓力小了。

人行上次調整外匯風險準備金是2020年10月12日，為了緩解人民幣匯率升值預期，將準備金率從20%下調至零。這一次為了緩解人民幣匯率貶值預期，上調準備金率至20%。

而這也是本月人行第二次出手穩匯率。5日，人行宣布自15日起下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由8％下調至6％。

民生銀行首席經濟學家溫彬說明，人行此次調整，將提高銀行遠期售匯成本，降低企業遠期購匯需求，進而減少即期市場購匯需求，有助於外匯市場供需平衡。

此外，人行自19日時隔近八個月重啟14天期逆回購操作後，近一周靈活增減操作規模，而26日的14天期逆回購操作放量至人民幣930億元；7天期逆回購操作量也打破20億元「常態」，加碼至420億元，護航跨季流動性平穩的用意明顯。

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