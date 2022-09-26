援助北韓物資？中外交部證實中國通往北韓鐵路貨運重啟

中國通往北韓的鐵路貨運重啟，圖為遼寧省丹東市與北韓新義州市之間的中朝友誼橋。（美聯社資料照）

中國外交部發言人汪文斌26日證實，中國與朝鮮（北韓 ）已重啟鐵路貨運，雙方將繼續加強協調配合，為中朝友好關係發展作出貢獻。

韓聯社報導，一列裝載貨物的列車26日上午7時許從中國遼寧省丹東出發，經中朝友誼橋駛往北韓新義州。這是朝中貨物列車自今年4月29日因新冠疫情 暫停運行後，事隔150天重啟。

中國外交部26日的例行記者會上，發言人汪文斌被問到此事時回應表示，日前，中朝雙方根據兩國相關的涉邊條約，並通過友好協商決定重啟丹東-新義州口岸鐵路貨運，雙方將繼續加強協調配合，積極保障鐵路貨運安全穩定運行，為中朝友好關係發展作出貢獻。

中國與北韓的鐵路貨運受到疫情影響，在2020年1月，北韓曾主動關閉，直到2022年1月16日才重啟。但4月中國丹東疫情爆發，中國外交部發言人趙立堅 於4月29日宣布暫停丹東至北韓新義州口岸鐵路貨運。

今年1月中朝鐵路貨運重啟時，韓聯社曾稱，15節貨運列車裝載生活必需品和醫藥品等應急物資，有助於緩解北韓全國目前面臨的物資短缺情況。

環球時報當時也報導，丹東口岸恢復中朝貨運通道，主要是因為北韓已經向中方採購、但還未發出的必需品太多了。一位在琿春口岸從事對朝貿易的商務人士表示，目前恢復貨運是考慮到北韓物資比較緊缺，被恢復運輸的貨物屬於疫情前的貿易訂單。