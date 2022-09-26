我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：美官員透露 賀錦麗將與日相商討台灣安全議題

新加坡外長：台海問題是北京紅線中最紅的一條

援助北韓物資？中外交部證實中國通往北韓鐵路貨運重啟

記者陳言喬／即時報導
中國通往北韓的鐵路貨運重啟，圖為遼寧省丹東市與北韓新義州市之間的中朝友誼橋。（美聯社資料照）
中國通往北韓的鐵路貨運重啟，圖為遼寧省丹東市與北韓新義州市之間的中朝友誼橋。（美聯社資料照）

中國外交部發言人汪文斌26日證實，中國與朝鮮（北韓）已重啟鐵路貨運，雙方將繼續加強協調配合，為中朝友好關係發展作出貢獻。

韓聯社報導，一列裝載貨物的列車26日上午7時許從中國遼寧省丹東出發，經中朝友誼橋駛往北韓新義州。這是朝中貨物列車自今年4月29日因新冠疫情暫停運行後，事隔150天重啟。

中國外交部26日的例行記者會上，發言人汪文斌被問到此事時回應表示，日前，中朝雙方根據兩國相關的涉邊條約，並通過友好協商決定重啟丹東-新義州口岸鐵路貨運，雙方將繼續加強協調配合，積極保障鐵路貨運安全穩定運行，為中朝友好關係發展作出貢獻。

中國與北韓的鐵路貨運受到疫情影響，在2020年1月，北韓曾主動關閉，直到2022年1月16日才重啟。但4月中國丹東疫情爆發，中國外交部發言人趙立堅於4月29日宣布暫停丹東至北韓新義州口岸鐵路貨運。

今年1月中朝鐵路貨運重啟時，韓聯社曾稱，15節貨運列車裝載生活必需品和醫藥品等應急物資，有助於緩解北韓全國目前面臨的物資短缺情況。

環球時報當時也報導，丹東口岸恢復中朝貨運通道，主要是因為北韓已經向中方採購、但還未發出的必需品太多了。一位在琿春口岸從事對朝貿易的商務人士表示，目前恢復貨運是考慮到北韓物資比較緊缺，被恢復運輸的貨物屬於疫情前的貿易訂單。

北韓 疫情 趙立堅

上一則

全球再生能源就業機會達1270萬個 中國占42%

下一則

iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割

延伸閱讀

重大罪案增73% MTA組鐵路警隊

重大罪案增73% MTA組鐵路警隊
中國防疫放寬？恢復與北韓跨境貨運列車營運

中國防疫放寬？恢復與北韓跨境貨運列車營運
美國航母才抵南韓…北韓射極音速飛彈 飛行距離600公里

美國航母才抵南韓…北韓射極音速飛彈 飛行距離600公里
北韓試射極音速飛彈？飛行600公里 最高速度約5馬赫

北韓試射極音速飛彈？飛行600公里 最高速度約5馬赫

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
中國海運價格持續下跌，貨櫃航運市場表現疲軟，原本「一箱難求」已變成「一貨難求」。圖為山東青島港。（新華社）

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

2022-09-25 11:50
許多中國網友皆反映航班遭取消。(取材自微博)

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

2022-09-22 18:37

超人氣

更多 >
眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶
中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」
美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險
封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住
封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行

封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行