菲總統：願與中重談南海探勘

菲律賓總統小馬可仕接受彭博電視採訪。（取材自彭博社）

正在美國紐約參加第77屆聯合國大會的菲律賓總統小馬可仕表示，菲律賓有意重啟和中國的南海石油 和天然氣 聯合開發談判，以擴大其能源來源和多樣性。

在接受彭博電視採訪中，小馬可仕強調「任何協議都不能違反菲律賓法律」的前提，表示正在探索菲中達成一致的方式。他還承諾加強菲中關係，並強調這種關係對於兩國都是有利的。早前，小馬可仕曾對中方表示，南海問題不是菲中關係的主流，不應限制和妨礙雙方合作。此外，他還已指示菲律賓交通部就中國援建菲律賓的鐵路項目重啟談判。

今年6月，菲律賓前總統杜特蒂曾在下台前夕下令停止這一談判，到了8月，新任菲律賓外交部長馬納羅透露，菲律賓有意願重啟和中國進行的能源勘探談判。

8月31日，菲律賓外交部長馬納羅在接受議會質詢時透露，儘管菲中面臨「南海領土爭議」，但菲律賓仍願意重啟和中國的南海石油和天然氣勘探談判，他已經向中方官員表示，菲律賓對能源勘探談判持開放態度。他同時強調，菲律賓不會同意「任何違反菲憲法的協議」。「我們可以同意任何條款或措施，只要它們具有連續性，並且符合菲律賓憲法和法律。」

針對這一問題，中國外交部發言人汪文斌此前曾指出，中菲兩國開展海上油氣共同開發是在不影響各自涉海立場主張的前提下，妥處兩國海上分歧、實現互利共贏的正確道路。兩國領導人就此達成了重要共識，兩國政府簽署「關於油氣開發合作的諒解備忘錄」，並在此框架下積極開展談判，取得重要進展。中方願同菲律賓新一屆政府共同努力，推進共同開發談判，爭取早日邁出實質性步伐，真正造福兩國和兩國人民。

據報導，採訪過程中，小馬可仕承諾加強菲律賓與中國的關係，並強調這種關係對於兩國都有利。他形容，中國是菲律賓在疫情 期間經濟復甦過程中的「最強大合作夥伴」。

不過儘管如此，南海問題是菲中兩國長期存有的爭端問題，小馬可仕此次面對美媒也仍聲稱，其領導的菲律賓新一屆政府會持續加大在南海問題上對中國的「抗議力度」。