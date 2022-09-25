菲總統：願重啟與中國合作開發南海油氣田談判

菲律賓總統小馬可仕。（彭博）

正在美國紐約參加第77屆聯合國大會的菲律賓總統小馬可仕，當地時間23日接受彭博電視採訪時表示，菲律賓有意重啟同中國的南海石油 和天然氣 聯合開發談判，以擴大其能源來源和多樣性。

彭博報導，今年6月，菲律賓前總統杜特蒂在下台前夕下令停止這一談判，而到了8月，新任菲律賓外交部長馬納羅透露，菲律賓有意願重啟同中國進行的能源勘探談判。

彭博採訪中，小馬可仕強調「任何協議都不能違反菲律賓法律」的前提，表示正在探索菲中達成一致的方式。他還承諾加強菲中關係，並強調這種關係對於兩國都是有利的。小馬可仕稱此舉是為該國提供「臨時燃料供應」，同時建設其可再生能源的能力。

採訪過程中，小馬可仕還承諾加強菲律賓與中國的關係，並強調這種關係對於兩國都有利。他形容，中國是菲律賓在疫情期間經濟復甦過程中的最強大合作夥伴。

不過，小馬可仕希望在菲律賓的南海領土內勘探天然氣。他說，儘管菲中無法就使用哪國法律達成一致，但「我們仍在繼續探索，或許可以通過其他方式做到這一點」。「該地區有一些例子，在專屬經濟區和基線問題上存有類似分歧，他們設法找到了一種與中國人和美國人共同勘探的方式」。

觀察者網指出，今年7月6日，小馬可仕在馬尼拉會見應邀訪菲的大陸國務委員兼外長王毅 時表示，南海問題不是菲中關係的主流，不應限制和妨礙雙方合作。菲方願同中方坦誠交流，找到友好解決辦法。才能使雙方合作取得更多成果，才能為兩國人民帶來更多利好。

除了南海油氣聯合開發談判，7月16日，小馬可仕還指示其交通部就中國援建菲律賓的鐵路專案重啟談判。這些鐵路專案的具體內容包括：蘇比克-克拉克鐵路、菲律賓國家鐵路南線長途鐵路以及棉蘭老島鐵路的達沃-迪戈斯段項目。上述三個專案均由中企承建，值得注意的是，菲律賓政府公開資料，目前菲律賓只有76.9公里在運營鐵路，遠遠落後於亞洲國家。