華春瑩發推圖對比中美運輸機 一個送破壞、一個送建設

華春瑩的推特貼出兩張圖，上圖是美軍C17向境外運送坦克，下圖是中國的運20向烏茲別克援助防疫物資，對比一個送破壞、一個送建設。（華春瑩推特）

中國外交部發言人華春瑩 24日晚發布推特，以兩張飛機圖對比美國與中國為世界其他國家與地區帶來的不同。

環球網報導，華春瑩曬出的這組照片對比圖：上圖是美軍C-17運輸機正在境外向地面輸送坦克；下圖是中國空軍運-20運輸機，正為烏茲別克援助防疫物資，成批的物資上還印著唐代詩人張九齡的詩句—「相知無遠近，萬里尚為鄰」。意思是「美國送破壞、中國送建設」。

報導稱，中國外交部發言人今年早些時候表示，截至2022年5月上旬，中國已累計向153個國家和15個國際組織提供了46億件防護服、180億人份檢測 試劑、4300餘億個口罩等抗疫物資。中國已向120多個國家和國際組織供應超過22億劑新冠疫苗。中方還向34個國家派出37支醫療專家組，與180多個國家和國際組織分享疫情 防控經驗。

報導稱，美國獨立調查記者諾頓引用美國國會研究服務部公佈的資料指出，1789年到2022年，美國在海外發動了469次軍事干預行為，僅冷戰結束後至今的短短30年間，就發動了251次，數量遠超冷戰結束前190多年的總和。

中國外交部發言人9月20日表示，美國240多年的歷史上，只有16年沒有打過仗。隨著冷戰結束，外界預計美國會減少其海外軍事行動，但事實卻正好相反。美國在冷戰後發動的軍事干預行動頻率是此前的7倍多。所有這些數字都還是保守的估計，並不包括美國的特別行動和秘密行動等。

諾頓的報導還指出，美國軍事干預行動的目標涉及世界上絕大多數國家，其中包括拉丁美洲幾乎所有國家以及非洲中國的大部分國家。