索國總理：與中建交遭美澳紐指責恐嚇 威脅到我們的民主和主權

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞稱「與中國建交以來，我們就不斷遭到外部橫加指責與恐嚇」。圖為中國外長王毅5月26日曾會見索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（右）。（美聯社資料照片）

據路透報導，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞24日表示，自從與中國建交，他的國家就受到「一連串毫無根據且不應有的批評、造謠和恐嚇」。

蘇嘉瓦瑞當天正在美國紐約的聯合國大會上發表講話，他認為自己的國家在媒體上受到「不公正的攻擊」和「詆毀」，這種待遇「威脅到我們的民主和主權」。

觀察者網報導，索羅門群島此前曾是台灣當局的「邦交國」，2019年，該國與台灣「斷交」，轉而與中國大陸建交。蘇嘉瓦瑞就該決定大會上指出：「這是由一個民選政府通過民主程序做出的，我再次呼籲所有人尊重我們的主權和民主。」

他說，索羅門群島採取了「與所有人交朋友，不與任何人為敵」的外交政策。

「在執行這一政策時，我們不會與任何威脅地區和國際和平的外部勢力或是安全機構結盟。索羅門群島不會被迫選邊站。」

他強調：「我們的奮鬥是為了發展我們的國家。我們伸出友誼之手，尋求與所有國家的真誠合作和夥伴關係。」

正如蘇嘉瓦瑞所言，今年4月，中索正式簽署雙邊安全合作框架協議，雙方將在維護社會秩序、保護人民生命和財產安全、人道主義援助、自然災害應對等領域開展合作，致力於幫助所方加強維護本國安全的能力建設，旨在促進索羅門群島社會穩定和長治久安。

然而，這份公開透明、開放包容、不針對任何第三方的協議，卻被以美國為首的西方國家盯上，引起他們的「警覺」。

紐西蘭總理表示「嚴重關切」、美國高官時隔多年出訪、澳情報負責人親自登門，而澳洲 媒體不僅炒作所謂「洩密文件」，試圖挑撥中索關係，甚至宣揚應「入侵索羅門群島，推翻政權」。

就在本月6日，當索羅門群島政府因國內事由向議會提交修憲法案，擬將議會任期延長7個月時，澳洲方面卻趕在同一天對外聲稱，澳已向所方提議為其選舉提供資金。索羅門群島方面就此公開指責澳洲試圖「影響（所）議會對擬出台法案的投票 」，稱這種做法「不合適」，是「對我們議會民主制度的攻擊，是外國政府對我們國內事務的直接干涉」。

路透報導，蘇嘉瓦瑞將在下星期受邀參加由美國總統拜登 主持的與太平洋島國領導人舉行的峰會，美方希望通過這次峰會展示美國對太平洋地區的承諾。

拜登的印太地區首席政策協調員坎貝爾表示，自己期待與蘇嘉瓦瑞對話，並稱索羅門群島將從一系列計畫中的新倡議中受益。