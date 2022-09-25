索國總理：與中建交遭美澳紐指責恐嚇 威脅到我們的民主和主權
據路透報導，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞24日表示，自從與中國建交，他的國家就受到「一連串毫無根據且不應有的批評、造謠和恐嚇」。
蘇嘉瓦瑞當天正在美國紐約的聯合國大會上發表講話，他認為自己的國家在媒體上受到「不公正的攻擊」和「詆毀」，這種待遇「威脅到我們的民主和主權」。
觀察者網報導，索羅門群島此前曾是台灣當局的「邦交國」，2019年，該國與台灣「斷交」，轉而與中國大陸建交。蘇嘉瓦瑞就該決定大會上指出：「這是由一個民選政府通過民主程序做出的，我再次呼籲所有人尊重我們的主權和民主。」
他說，索羅門群島採取了「與所有人交朋友，不與任何人為敵」的外交政策。
「在執行這一政策時，我們不會與任何威脅地區和國際和平的外部勢力或是安全機構結盟。索羅門群島不會被迫選邊站。」
他強調：「我們的奮鬥是為了發展我們的國家。我們伸出友誼之手，尋求與所有國家的真誠合作和夥伴關係。」
正如蘇嘉瓦瑞所言，今年4月，中索正式簽署雙邊安全合作框架協議，雙方將在維護社會秩序、保護人民生命和財產安全、人道主義援助、自然災害應對等領域開展合作，致力於幫助所方加強維護本國安全的能力建設，旨在促進索羅門群島社會穩定和長治久安。
然而，這份公開透明、開放包容、不針對任何第三方的協議，卻被以美國為首的西方國家盯上，引起他們的「警覺」。
紐西蘭總理表示「嚴重關切」、美國高官時隔多年出訪、澳情報負責人親自登門，而澳洲媒體不僅炒作所謂「洩密文件」，試圖挑撥中索關係，甚至宣揚應「入侵索羅門群島，推翻政權」。
就在本月6日，當索羅門群島政府因國內事由向議會提交修憲法案，擬將議會任期延長7個月時，澳洲方面卻趕在同一天對外聲稱，澳已向所方提議為其選舉提供資金。索羅門群島方面就此公開指責澳洲試圖「影響（所）議會對擬出台法案的投票」，稱這種做法「不合適」，是「對我們議會民主制度的攻擊，是外國政府對我們國內事務的直接干涉」。
路透報導，蘇嘉瓦瑞將在下星期受邀參加由美國總統拜登主持的與太平洋島國領導人舉行的峰會，美方希望通過這次峰會展示美國對太平洋地區的承諾。
拜登的印太地區首席政策協調員坎貝爾表示，自己期待與蘇嘉瓦瑞對話，並稱索羅門群島將從一系列計畫中的新倡議中受益。
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