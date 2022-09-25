我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱帶風暴伊安逼近 德桑提斯頒布全州緊急狀態令

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

中前工信部長苗圩：外資沒撤離 中國沒與世界脫鉤

中國新聞組／北京25日
中國前工信部部長苗圩24日表示，數據顯示，外資並沒有離開中國，中國經濟並沒有與世界脫鉤。（取材自新華網）
中國前工信部部長苗圩24日表示，數據顯示，外資並沒有離開中國，中國經濟並沒有與世界脫鉤。（取材自新華網）

全國政協經濟委員會副主任、前工信部部長苗圩24日表示，數據顯示，外資並沒有離開中國，中國經濟並沒有與世界脫鉤，此時，德國戴姆勒公司將持續在中國繼續擴張，啟動卡車生產；上海經濟復甦大躍進，7月進出口總值首破4000億元（人民幣，下同，約561.1億美元）創紀錄後，8月達4149.7億元。

據證券時報網報導，苗圩是在參加一場以「尋找不確定性下的確定性」為主題的全球財富管理論壇上表示，外資並沒有離開中國，目前，全球製造業正處於「重構之中的非平衡狀態」，成為了一個最具有不確定性的領域。

苗圩指出，技術變革始終是推動產業演變的最重要力量，新能源、新材料及生物等領域的變化，將推進這一演進，並推進製造業的智能更替。此外，新冠疫情以及地緣政治的影響也不容忽視，放眼全球來看激烈的博弈無處不在。

他認為，綠色化、數位化轉型是全球性的命題，要形成合作共識，在競爭中合作，在合作中競爭。要合作進行產業鏈布局互補，不能無序失序。

另據法廣報導，儘管政治局勢緊張，德國戴姆勒23日啟動了Actros卡車在中國的生產，生產將在北京北部懷柔與中國製造商福田汽車的合資企業中進行。

據總部位於斯圖加特的戴姆勒集團介紹，Actros是梅賽德斯-奔馳長途卡車的旗艦產品，目前只向中國少量出口，成本因此比在本地生產的成本相應要高。

據新華社報導，今年7月至8月，上海外貿連續兩個月保持兩位數增長，進出口額已由上半年同比微降轉為前8個月同比增長4.8%，對全國7月至8月進出口增長的貢獻率達15.9%。今年前8個月，上海累計進出口達2.7兆（萬億）元人民幣，約占同期全國進出口總量的十分之一。

德國 北京 疫情

上一則

「去泰國動手術吧」 遭老師嘲笑性取向 山東藝校生自殺

下一則

十一黃金周本地遊、周邊遊成主流 冷門城市酒店也熱訂

延伸閱讀

上海修法 不再全面禁止路邊攤 網：向經濟低頭？

上海修法 不再全面禁止路邊攤 網：向經濟低頭？
救經濟、穩就業？上海修法不再全面禁止路邊攤

救經濟、穩就業？上海修法不再全面禁止路邊攤
上海組曲SHANGHAI SUITE 揭幕林肯中心爵士樂第35季

上海組曲SHANGHAI SUITE 揭幕林肯中心爵士樂第35季
俄祭高薪並出動募兵車 吸引志願役投入對烏作戰

俄祭高薪並出動募兵車 吸引志願役投入對烏作戰

熱門新聞

Angelababy被列為「禁止起用整容藝人」「危險人物」。(取材自微博)

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

2022-09-19 02:30
王岐山（中）與各國元首、王室成員、政府代表共同出席在西敏寺大教堂舉行的伊麗莎白二世女王國葬儀式。（新華社）

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

2022-09-20 11:18
網紅施子怡舉報藝考機構校長涉性侵行為。(取材自微博)

北京電影學院成後宮？藝考機構校長被控誘姦百女

2022-09-21 04:10
天津南開大學胡金牛教授因為簡歷太過好笑，受到網友熱議。（圖／截自南開大學物理學院官網）

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

2022-09-17 12:52
許多中國網友皆反映航班遭取消。(取材自微博)

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

2022-09-22 18:37
運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00

超人氣

更多 >
哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...
三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定
美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個
被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人
歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條

歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條