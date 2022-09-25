中前工信部長苗圩：外資沒撤離 中國沒與世界脫鉤

中國前工信部部長苗圩24日表示，數據顯示，外資並沒有離開中國，中國經濟並沒有與世界脫鉤。（取材自新華網）

全國政協經濟委員會副主任、前工信部部長苗圩24日表示，數據顯示，外資並沒有離開中國，中國經濟並沒有與世界脫鉤，此時，德國 戴姆勒公司將持續在中國繼續擴張，啟動卡車生產；上海經濟復甦大躍進，7月進出口總值首破4000億元（人民幣，下同，約561.1億美元）創紀錄後，8月達4149.7億元。

據證券時報網報導，苗圩是在參加一場以「尋找不確定性下的確定性」為主題的全球財富管理論壇上表示，外資並沒有離開中國，目前，全球製造業正處於「重構之中的非平衡狀態」，成為了一個最具有不確定性的領域。

苗圩指出，技術變革始終是推動產業演變的最重要力量，新能源、新材料及生物等領域的變化，將推進這一演進，並推進製造業的智能更替。此外，新冠疫情 以及地緣政治的影響也不容忽視，放眼全球來看激烈的博弈無處不在。

他認為，綠色化、數位化轉型是全球性的命題，要形成合作共識，在競爭中合作，在合作中競爭。要合作進行產業鏈布局互補，不能無序失序。

另據法廣報導，儘管政治局勢緊張，德國戴姆勒23日啟動了Actros卡車在中國的生產，生產將在北京 北部懷柔與中國製造商福田汽車的合資企業中進行。

據總部位於斯圖加特的戴姆勒集團介紹，Actros是梅賽德斯-奔馳長途卡車的旗艦產品，目前只向中國少量出口，成本因此比在本地生產的成本相應要高。

據新華社報導，今年7月至8月，上海外貿連續兩個月保持兩位數增長，進出口額已由上半年同比微降轉為前8個月同比增長4.8%，對全國7月至8月進出口增長的貢獻率達15.9%。今年前8個月，上海累計進出口達2.7兆（萬億）元人民幣，約占同期全國進出口總量的十分之一。