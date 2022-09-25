空缺9個月 加拿大總理任命梅倩琳出任駐華大使

加拿大總理杜魯多任命資深外交官梅倩琳，為新的加拿大駐華大使。（取材自加拿大廣播公司）

加拿大 總理杜魯多 23日宣布，任命資深外交官詹妮弗·梅(Jennifer May)為新的加拿大駐華大使。她的中文名為梅倩琳。

長安街知事微信公號引述中新網報導，梅倩琳將是中加兩國於1970年建交後，加方派駐北京 的第16任大使，也是首位女性駐華大使。

梅倩琳畢業於拉瓦爾大學，擁有政治學和德語雙學士學位。她1990年進入加外交部工作，曾任職於加外交部南歐和北歐司、東歐和歐亞司、國防和安全關係司。她還擁有在亞洲、歐洲和南美任職的經歷，曾派駐曼谷、北京、波恩、香港、維也納和柏林等地。在此次任職之前，她擔任加拿大駐巴西大使。據加多家主流媒體報導，梅倩琳能說流利的普通話。

杜魯多表示，梅倩琳多年來的經驗以及她對亞洲的深刻理解，將有助於把握加中之間重要的雙邊關係並促進加方在中國的利益。加官方表示，梅倩琳的工作重心是推進加中關係中的加拿大優先事項，包括支持雙邊長期的人員和經貿聯繫。

據報導，梅倩琳透過網路社交平台表示，為獲任此重要職務感到榮幸，並期待赴任。

梅倩琳獲此任命前，加拿大駐華大使之職已空缺約9個月。前任加拿大駐華大使為鮑達民(Dominic Barton)，他於2019年9月獲任命，2021年年末辭任。