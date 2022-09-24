歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條

歐洲多國爭購取暖設備，中國電熱毯出口量大增。（amazon網站截圖）

俄烏衝突持續大半年，歐洲能源價格大幅飆升，寒冬將至，歐洲人除了準備伐木過冬，各國更爭相購買中製取暖神器。電熱毯、電暖氣等低能耗的中製家用取暖電器熱銷歐洲，電熱毯更創下1個月出口129萬條的紀錄。在不少進口商紛紛臨時向中國的生產廠家追加訂單之下，中企迎來一輪「補單潮」。

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事實上，早在歐洲經歷著創紀錄的高溫 熱浪炙烤之際，歐洲人便開始為冬天未雨綢繆，今年8月初，不少當地商店的取暖設備便被「搶購一空」。

中國海關總署數據顯示，7月歐盟 從中國進口了129萬條電熱毯，同比增長近一倍；8月又進口了140萬條。英國也是中國電熱毯的大客戶，英媒甚至專門撰文介紹電熱毯，幫助消費者節省取暖費用。

據央視財經報導，浙江寧波慈溪市是中國取暖器生產基地之一，出口量占到全國三成。往年，出口的取暖器生產旺季在9月中旬左右就結束了。但在今年，一家位於慈溪市觀海衛鎮的企業仍在加班加點地生產一批便攜式家用取暖器。

據該企業負責人介紹，這批產品的客戶來自德國，本來在年初簽訂的100萬美元訂單已經發貨完畢，但在今年8月，客戶要求再追加33萬美元的訂單。據了解，這家企業去年共出口取暖器150萬台，價值約1780萬美元。而今年前8個月，企業已出口取暖器200萬台，價值約2280萬美元，增幅接近30%。

類似的現象在其他取暖器出口企業也同樣出現。寧波海關所屬慈溪海關查檢一科科長岑娜表示，今年1至8月份，慈溪取暖器出口33.5億元（人民幣，下同，約4.7億美元），同比增長26.3%，其中出口歐盟15.3億元，同比增長55.2%。較往年同期相比，出口歐盟的取暖器銷售季節，預計將延長一個月左右。

根據中國電器工業協會的數據，今年1月至7月，中國對歐洲國家的電熱毯出口同比增長97%，電暖器出口同比增長23%。據統計，上半年中國出口的空氣源熱泵在西班牙的銷量增加了71%，在義大利 增加了198%，在波蘭增加了373%，在保加利亞則增加了614%。

另據證券時報，海關總署的數據也印證了電熱毯在歐洲的需求激增。今年1月，歐盟27國進口中國電熱毯月度數量為18.9萬條，6月增長至52.1萬條，7月快速攀升至129萬條，環比增長近150%。