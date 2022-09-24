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港媒：德法領導人 11月分別訪京

中國新聞組／北京24日電
中國國家主席習近平今年5月時曾和德國總理蕭茲視訊會晤。（新華社）
中國國家主席習近平今年5月時曾和德國總理蕭茲視訊會晤。（新華社）

香港南華早報報導稱，德國總理蕭茲和法國總統馬克宏將於11月分別訪問北京，並與中國國家主席習近平會晤。如果這兩人訪問成行，將是西歐領導人在新冠疫情流行以來重返中國。德國之聲報導指出，蕭茲和馬克宏將分別訪問中國，而不是結伴而行。

新浪微博上周也有公眾號放出消息稱，蕭茲可能在11月4日訪問北京。馬克宏也會在11月前往北京，但是時間尚未確定。該公眾號沒有透露消息來源。

南華早報22日的報導引述熟悉內情的消息人士的話說，中國前駐柏林大使史明德上周在柏林協商籌畫蕭茲11月訪華的細節。報導稱，外界預期，馬克宏也將在11月單獨訪問北京並與習近平舉行會晤。

據中國外交部對外公布的消息，王毅19日在紐約出席聯大期間會見了法國外長科隆納（Catherine Colonna）。王毅當時表示，中方願同法方保持高層交往，加強團結協作，共同應對當前此起彼伏的全球挑戰，為世界注入更多正能量和穩定性。22日，王毅在紐約與法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）也舉行了會面。

而在外界猜測馬克宏也將在11月單獨拜訪習近平的時候，法國和中國的外交官們已經在線舉行一系列的會議。此外，王毅日前在紐約的聯合國總部會見了法國外長凱瑟琳．科隆納，他在上周已經與馬克宏的外交顧問伊曼紐爾．博納進行了交談。

但巴黎和柏林當局都沒有證實這些訪問，雙方皆聲稱出訪通常是提前一周才會宣布。

馬克宏 北京 王毅

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