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安倍國葬 中派政協副主席萬鋼出席

中國新聞組／北京24日電
全國政協副主席萬鋼，將赴日本參加日本前首相安倍的國葬。（新華社）
全國政協副主席萬鋼，將赴日本參加日本前首相安倍的國葬。（新華社）

中國外交部發言人汪文斌昨天證實，全國政協副主席萬鋼將代表中國政府，出席已故日本首相安倍晉三的國葬典禮。相較於英國女王葬禮由中國國家副主席王岐山出席，中國此次派遣萬鋼（副國級）出席安倍葬禮，被指顯示中日關係目前處於低谷。

中國外交部昨天下午舉行例行記者會。北京晚報報導，有媒體提問，日本官方22日消息指出，萬鋼將出席安倍晉三的葬禮，這將對中日關係帶來哪些作用？汪文斌證實這一消息，並強調萬鋼是「應日方邀請」而出席葬禮。

汪文斌表示，中日互為近鄰，同為地區重要國家，維護和發展中日友好合作關係，符合兩國和兩國人民的根本利益。中國「作為負責任大國，為維護地區和世界和平穩定與繁榮作出的貢獻有目共睹」。

他又說，希望日方恪守「中日四個政治文件」確立的各項原則，與中方相向而行，共同致力於構建「契合新時代要求」的中日關係。

據報導，日前代表中國出席已故英國女王伊麗莎白二世葬禮的國家副主席王岐山，目前雖屬「副國級」領導人，但因曾任「正國級」的中共政治局常委，且在黨內排名僅居7名現任政治局常委之後，因此在政治上擁有「正國級」的分量。相形之下，擔任全國政協副主席的萬鋼雖也屬「副國級」領導人，但並非中共黨員，而是「民主黨派」致公黨主席，政治分量遠不及王岐山。

相關消息在網路引起討論，環球網報導，網民說，「可以了，我們也算派人去了，安倍這事就翻篇吧，把義士放出來吧」、「萬鋼是中國新能源汽車最主要的推動者，目前日本的支柱產業也只剩汽車。無論談分歧還是合作，其實都比較適合」、「派個鎮長就行」。

安倍 英國女王 日本

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